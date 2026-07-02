Unghie fragili dopo il gel e il semipermanente, come farle ritornare forti e sane con pochi step

Dopo aver rimosso gel o smalto semipermanente può capitare di ritrovarsi con unghie più sottili, opache e fragili. Con le giuste attenzioni e una corretta routine di cura è possibile favorire il loro recupero e riportarle gradualmente a uno stato di salute ottimale. Gel e smalto semipermanente sono trattamenti molto apprezzati perché permettono di avere una manicure impeccabile e resistente per diverse settimane. Tuttavia, soprattutto se vengono applicati e rimossi frequentemente o in modo non corretto, possono lasciare le unghie temporaneamente più deboli. Unghie fragili dopo il gel è infatti una delle problematiche più comuni segnalate da chi ricorre abitualmente a questi trattamenti estetici. La buona notizia è che, nella maggior parte dei casi, il danno non è permanente. L’unghia …

Dopo aver rimosso gel o smalto semipermanente può capitare di ritrovarsi con unghie più sottili, opache e fragili. Con le giuste attenzioni e una corretta routine di cura è possibile favorire il loro recupero e riportarle gradualmente a uno stato di salute ottimale.

Gel e smalto semipermanente sono trattamenti molto apprezzati perché permettono di avere una manicure impeccabile e resistente per diverse settimane. Tuttavia, soprattutto se vengono applicati e rimossi frequentemente o in modo non corretto, possono lasciare le unghie temporaneamente più deboli. Unghie fragili dopo il gel è infatti una delle problematiche più comuni segnalate da chi ricorre abitualmente a questi trattamenti estetici.

La buona notizia è che, nella maggior parte dei casi, il danno non è permanente. L’unghia cresce continuamente e, seguendo una routine mirata, è possibile favorire il naturale processo di rigenerazione. Rinforzare le unghie dopo il semipermanente richiede pazienza, costanza e qualche piccolo accorgimento quotidiano che può fare la differenza nel giro di poche settimane.

Perché le unghie diventano più deboli dopo la manicure

Le unghie possono apparire più sottili e sensibili non tanto a causa del gel o del semipermanente in sé, quanto per le procedure di preparazione e rimozione. La limatura della superficie, l’utilizzo ripetuto di solventi specifici e una rimozione eseguita strappando il prodotto possono compromettere temporaneamente gli strati più superficiali della lamina ungueale. Il risultato è un’unghia che tende a spezzarsi con maggiore facilità, a sfaldarsi o a presentare una superficie meno uniforme. Una rimozione eseguita correttamente da personale qualificato riduce notevolmente questo rischio.

Durante il periodo di recupero è consigliabile concedere alle unghie una pausa dai trattamenti estetici più aggressivi. Lasciarle respirare non significa che abbiano bisogno di ossigeno dall’esterno, ma permette semplicemente di evitare ulteriori stress meccanici e chimici mentre la parte sana dell’unghia cresce. Anche mantenere una lunghezza leggermente più corta aiuta a limitare il rischio di rotture accidentali e facilita il processo di ricostituzione della lamina.

Gli step per ritrovare unghie forti e sane

Il primo passo consiste nell’idratare regolarmente unghie e cuticole con oli nutrienti e creme specifiche, ricchi di ingredienti emollienti che aiutano a mantenere la superficie più elastica. È utile inoltre applicare uno smalto rinforzante formulato per proteggere la lamina durante la ricrescita, evitando nel frattempo manicure troppo frequenti. Quando si svolgono lavori domestici è consigliabile indossare guanti per limitare il contatto prolungato con acqua e detergenti, che possono aumentare la disidratazione e rendere le unghie ancora più vulnerabili.

Un ruolo importante è svolto anche dalle abitudini quotidiane. Un’alimentazione equilibrata, ricca di proteine, vitamine e minerali, contribuisce al benessere delle unghie così come dell’intero organismo. È inoltre fondamentale evitare di utilizzare le unghie come strumenti per aprire confezioni o rimuovere etichette, un gesto molto comune che può provocare microtraumi e favorire le rotture. Con il passare delle settimane la nuova unghia crescerà progressivamente più forte e uniforme, mentre la parte danneggiata verrà sostituita naturalmente, consentendo di recuperare un aspetto sano e resistente.