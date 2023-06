Caesar salad: come si prepara il piatto nutriente e genuino più amato dell’estate

Per preparare un’ottima Caesar Salad servono gli ingredienti giusti ed è importante non risparmiarsi sulla loro qualità.

La Cesar Salad è un alimento base nei menu dei ristoranti, si tratta di una pietanza molto facile da preparare a casa per una semplice insalata di contorno o un piatto principale rinfrescante. Con i suoi sapori distintivi e gli ingredienti caratteristici, non c’è da stupirsi che sia diventata una ricetta così popolare!

Forse non tutti lo sanno, ma ha una storia molto affascinante che risale agli anni ’20. L’insalata è stata creata da Caesar Cardini, un ristoratore italo-americano proprietario di un ristorante a Tijuana, in Messico. La leggenda narra che il 4 luglio 1924 ebbe un improvviso afflusso di clienti e dovette improvvisare un piatto con gli ingredienti che aveva a disposizione.

Un po’ di storia

Cardini ha mescolato insieme lattuga romana, parmigiano, crostini e un condimento fatto con aglio, salsa Worcestershire, succo di limone, olio d’oliva e tuorli d’uovo. Ha poi messo insieme gli ingredienti in una grande ciotola di legno e li ha serviti ai suoi clienti, i quali l’hanno adorato. Ed è così che è nata la Caesar Salad.

La leggenda narra anche che Cardini abbia deciso di dare all’insalata il proprio nome, anche se alcune fonti affermano che in realtà lo avesse preso da suo fratello, Alex Cardini, anche lui chef. Il piatto divenne rapidamente popolare e fu presto copiato da altri ristoranti negli Stati Uniti. La ricetta originale tuttavia è stata segretamente e gelosamente custodita dall’ideatore, il quale non l’ha mai scritta.

Dopo la sua morte, avvenuta nel 1956, la figlia Rosa la rivelò al mondo. Oggi la Caesar Salad è un classico molto amato ed è una delle insalate più popolari al mondo. Sono state realizzate numerose varianti e adattamenti nel corso degli anni, ma la ricetta originale rimane una delle preferite dagli amanti dell’insalata di tutto il globo.

Caesar Salad: ingredienti e preparazione

Ecco gli ingredienti necessari per preparare una Caesar Salad coi fiocchi:

Lattuga romana;

1 pagnotta (va bene anche quella di un giorno);

1/2 tazza di parmigiano grattugiato (più extra per guarnire);

2 spicchi d’aglio tritati;

1 cucchiaino di senape di Digione;

1 cucchiaio di salsa Worcestershire;

1/2 tazza di maionese;

2 cucchiai di succo di limone;

1/2 tazza di olio d’oliva;

Sale e pepe a piacere.

La lattuga è la base di ogni buona insalata, quindi è fondamentale lavarla e asciugarla accuratamente prima di tagliarla a pezzetti. Per preparare i crostini, invece, bisogna iniziare tagliando una pagnotta di pane a cubetti, per poi passarli nell’olio d’oliva, sale e pepe prima di cuocerli in forno. Questo dà loro una bella croccantezza e un sapore delizioso.

Una volta che la lattuga e i crostini sono pronti, è il momento di assemblare l’insalata. Metti la lattuga in una ciotola capiente, aggiungi i crostini e il parmigiano e mescola il tutto. Non dimenticare di lasciare da parte un po’ di formaggio.