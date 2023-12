Buono spesa natalizia 2023, i dettagli dell’iniziativa: 4mila euro in voucher

È in arrivo il buono spesa natalizia 2023, una lodevole iniziativa di solidarietà pensata per dare un aiuto concreto a chi ha più bisogno.

Con l’arrivo del Natale tornano le iniziative di solidarietà volte a dare un contributo in denaro alle famiglie povere e a chi si trova in difficoltà economica.

Per permettere alle persone più bisognose di trascorrere un Natale più dignitoso è stata disposta la distribuzione di un buono spesa speciale.

Buono spesa Natale 2023, un aiuto reale per chi si trova in stato di necessità

Non è una novità di quest’anno, ci sono tanti Comuni che a livello locale pubblicano avvisi a proposito di buoni spesa per le festività natalizie.

In genere i voucher di Natale speciali sono erogati per dare un sostegno economico alle famiglie più povere. In questo modo possono provvedere a comprare prodotti di prima necessità e alimentari per trascorrere le festività natalizie.

Tra le iniziative che invece non sono gestite dai Comuni, ma da associazioni, è tornato anche quest’anno “A Natale stiamo insieme”. In particolare Lions Club Civitavecchia – Santa Marinella host e Porto Traiano, insieme a Fidapa e Rotary Club, hanno messo a disposizione dei bisognosi un totale di quattromila euro in Buoni Spesa Natalizia.

I ticket, da venti euro ciascuno, sono stati distribuiti presso quattro associazioni che ogni giorno operano sul territorio. Cioè Caritas, Croce Rossa comitato locale, comunità di Sant’Egidio e La Casa di Cristina, in modo che possano essere dati a chi ha maggiormente bisogno.

L’obiettivo del dono è poter strappare un sorriso e dare un poco di serenità alle famiglie della città che si trovano in difficoltà economica, per poter trascorrere un Natale diverso dal solito. Anche perché in questo periodo abbiamo assistito a un forte aumento dei prezzi di tutti i beni, anche di quelli alimentari e di prima necessità.

Quest’anno l’iniziativa è arrivata alla quarta edizione

Questa del 2023 è la quarta edizione dell’iniziativa “A Natale stiamo insieme”, come ricordato da Matteo Di Bartolomeo, il presidente di Rotary, mentre la presidente Fidapa Laura Gurrado ha sottolineato l’importanza di un’iniziativa che bisognerebbe ripetere “nel corso degli anni, e non soltanto in occasione del Natale”.

Le fa eco Benedetto Marasà, vicepresidente del Lions Club Porto Traiano: “Cerchiamo di mettere in piedi questo genere di iniziative durante tutto l’anno. In modo da poter essere vicino alle persone con maggiore frequenza. Questo è un impegno personale e per la nostra associazione”.

E per concludere la presidente del Club Lions Civitavecchia Santa Marinella, Stefania Tinti ha sottolineato l’importanza, attraverso gesti come questo, “di restituire all’associazionismo la sua missione di service, sempre più attento alle esigenze del territorio”.