Bufera su Simona Ventura: colpa dei concorrenti del Grande Fratello, la scelta che fa discutere

Il Grande Fratello resta uno dei reality show più amati della televisione italiana e dopo la lunga edizione vip che ha visto trionfare la cantante Jessica Morlacchi, a settembre ripartirà una nuova condotta da Simona Ventura, in attesa poi di un’altra edizione, nel 2026, condotta sempre da Alfonso Signorini.

Inizialmente si parlava di un Grande Fratello nip (cioè senza concorrenti vip) per l’edizione della Ventura, e una vip per quella condotta da Signorini. Ma negli ultimi giorni si è abbattuta una bufera sulla conduttrice piemontese per la presunta scelta dei concorrenti che ha fatto discutere.

La scelta dei concorrenti del Grande Fratello condotto da Simona Ventura

Sembrava un ritorno all’origine quello di cui si vociferava all’annuncio del Grande Fratello condotto da Simona Ventura: solo concorrenti non famosi, proprio come inizialmente è nato questo reality show, che ha in realtà consacrato alla ribalta diversi personaggi come il compianto Pietro Taricone, Flavio Montrucchio, Eleonora Daniele, Luca Argentero, Filippo Bisciglia, Laura Torrisi e diversi altri.

Eppure qualcosa sembrerebbe cambiato e fa tanto discutere. Sembra infatti che non ci saranno solo sconosciuti ma anche personaggi già noti al pubblico. La Ventura, infatti, vorrebbe nella sua edizione una ex naufraga dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi (che probabilmente lei ha imparato a conoscere facendo l’opinionista durante il reality condotto da Veronica Gentili).

A dare questo scoop, che ha alimentato ovviamente non poche polemiche, è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza in una stories su Instagram. Ha scritto: “GF, Simona Ventura vuole Chiara Balistreri nel cast! La ragazza diventata famosa per una vicenda molto triste, l’abbiamo già conosciuta a L’Isola dei Famosi e adesso potremmo rivederla proprio al Grande Fratello”.

Chiaramente non ci sono certezza sulla sua partecipazione e questa potrebbe essere solo una indiscrezione dell’ultimo momento. Non sappiamo se nel cast dell’edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura ci saranno solo personaggi non famosi, come detto inizialmente, o anche alcuni vip o conosciuti dal pubblico (si è vociferato anche della possibile partecipazione al reality di qualche protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island).

Certo è che ci sono rumors anche sugli opinionisti di questa versione del reality condotta da Simona Ventura: ad esempio si è parlato di Tommaso Zorzi, già vincitore del GF Vip, oppure della coppia formata da Stefania Orlando e Anna Pettinelli. Ma anche questi nomi non sono stati confermati ancora…