Budino in 5 minuti | tanto cioccolato e salvi il dessert anche stavolta

Budino veloce al cioccolato: salvi il dessert anche stavolta, 5 minuti e sarà impeccabile, provare per credere! Ci sono giorni in cui il dessert sembra un'impresa impossibile e il tempo vola tra mille cose, ecco perché il Budino veloce al cioccolato è il tuo alleato segreto. Fidati, si fa in soli 5 minuti ma porti in tavola un dolce cremoso, cioccolatoso e perfetto per tutti, anche chi non ama i dolci se ne innamora! La cosa bella del Budino veloce al cioccolato è che ha pochissimi ingredienti ma tanto gusto. Parliamo di un mix di latte, cioccolato e un pizzico di amido di mais e il gioco è fatto. Ti garantisco che il risultato è sorprendente, super cremoso, lucido e con quel sapore intenso di cioccolato che fa subito innamorare. Tutto quello che devi fare? Solo mescolare e aspettare un attimo, 5 minuti hai un dessert che sembra preparato da uno chef, credimi i complimenti non mancheranno!

Budino veloce al cioccolato: salvi il dessert anche stavolta, 5 minuti e sarà impeccabile, provare per credere!

Ci sono giorni in cui il dessert sembra un’impresa impossibile e il tempo vola tra mille cose, ecco perché il Budino veloce al cioccolato è il tuo alleato segreto. Fidati, si fa in soli 5 minuti ma porti in tavola un dolce cremoso, cioccolatoso e perfetto per tutti, anche chi non ama i dolci se ne innamora!

La cosa bella del Budino veloce al cioccolato è che ha pochissimi ingredienti ma tanto gusto. Parliamo di un mix di latte, cioccolato e un pizzico di amido di mais e il gioco è fatto. Ti garantisco che il risultato è sorprendente, super cremoso, lucido e con quel sapore intenso di cioccolato che fa subito innamorare. Tutto quello che devi fare? Solo mescolare e aspettare un attimo, 5 minuti hai un dessert che sembra preparato da uno chef, credimi i complimenti non mancheranno!

Budino veloce al cioccolato: il dessert pronto in 5 minuti!

Allaccia il grembiule quindi, prendi una pentolina e metti sul fuoco che oggi prepariamo insieme un Budino veloce al cioccolato che conquisterà chiunque. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 5 minuti
Tempo di cottura: 5 minuti

Ingredienti per il Budino veloce al cioccolato

Per 4-5 pozioni

  • 400 ml di latte
  • 200 di cioccolato al latte
  • 25 g di amido di mais

Come si prepara il Budino veloce al cioccolato

  1. Inizia versa l’amido di mais in una ciotolina con un cucchiaio di latte freddo preso dai 400 ml totali e mescola bene fino ad ottenere una crema liscia senza grumi.
  2. In un pentolino versa il resto del latte e fallo scaldare a fiamma media ma attenta perché non deve bollire ma solo diventare caldo. Spezzetta il cioccolato al latte intanto e aggiungilo al latte caldo, mescolando energicamente finché si scioglie completamente e diventa una crema lucida ed omogenea.
  3. Versa la crema di amido e latte nel pentolino e continua a mescolare senza fermarti, vedrai che in pochi minuti inizierà ad addensarsi perfettamente.
  4. Dopo circa 4-5 minuti il budino sarà pronto e vedrai che sarà denso, vellutato e lucido. Toglilo quindi dal fuoco e lascialo un po’ raffreddare. Versalo quindi in coppette singole o in un recipiente grande, lasciandolo intiepidire un po’ e, se vuoi, aggiungi una spolverata di cacao, scaglie di cioccolato o una cucchiaiata di panna montata.
  5. Il risultato? Un meraviglioso e veloce budino al cioccolato pronto in meno di 10 minuti, fantastico no? E se vuoi un’altra idea veloce e golosa da preparare come questa, prova anche la panna cotta e vedrai che successo. Buon appetito!
