Budino in 5 minuti | tanto cioccolato e salvi il dessert anche stavolta

Budino veloce al cioccolato: salvi il dessert anche stavolta, 5 minuti e sarà impeccabile, provare per credere! Ci sono giorni in cui il dessert sembra un’impresa impossibile e il tempo vola tra mille cose, ecco perché il Budino veloce al cioccolato è il tuo alleato segreto. Fidati, si fa in soli 5 minuti ma porti in tavola un dolce cremoso, cioccolatoso e perfetto per tutti, anche chi non ama i dolci se ne innamora! La cosa bella del Budino veloce al cioccolato è che ha pochissimi ingredienti ma tanto gusto. Parliamo di un mix di latte, cioccolato e un pizzico di amido di mais e il gioco è fatto. Ti garantisco che il risultato è sorprendente, super cremoso, lucido e …