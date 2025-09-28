Budino in 5 minuti | tanto cioccolato e salvi il dessert anche stavolta

Budino veloce al cioccolato: salvi il dessert anche stavolta, 5 minuti e sarà impeccabile, provare per credere!
Ci sono giorni in cui il dessert sembra un’impresa impossibile e il tempo vola tra mille cose, ecco perché il Budino veloce al cioccolato è il tuo alleato segreto. Fidati, si fa in soli 5 minuti ma porti in tavola un dolce cremoso, cioccolatoso e perfetto per tutti, anche chi non ama i dolci se ne innamora!
La cosa bella del Budino veloce al cioccolato è che ha pochissimi ingredienti ma tanto gusto. Parliamo di un mix di latte, cioccolato e un pizzico di amido di mais e il gioco è fatto. Ti garantisco che il risultato è sorprendente, super cremoso, lucido e con quel sapore intenso di cioccolato che fa subito innamorare. Tutto quello che devi fare? Solo mescolare e aspettare un attimo, 5 minuti hai un dessert che sembra preparato da uno chef, credimi i complimenti non mancheranno!
Budino veloce al cioccolato: il dessert pronto in 5 minuti!
Allaccia il grembiule quindi, prendi una pentolina e metti sul fuoco che oggi prepariamo insieme un Budino veloce al cioccolato che conquisterà chiunque. Iniziamo!
Tempo di preparazione: 5 minuti
Tempo di cottura: 5 minuti
Ingredienti per il Budino veloce al cioccolato
Per 4-5 pozioni
- 400 ml di latte
- 200 di cioccolato al latte
- 25 g di amido di mais
Come si prepara il Budino veloce al cioccolato
- Inizia versa l’amido di mais in una ciotolina con un cucchiaio di latte freddo preso dai 400 ml totali e mescola bene fino ad ottenere una crema liscia senza grumi.
- In un pentolino versa il resto del latte e fallo scaldare a fiamma media ma attenta perché non deve bollire ma solo diventare caldo. Spezzetta il cioccolato al latte intanto e aggiungilo al latte caldo, mescolando energicamente finché si scioglie completamente e diventa una crema lucida ed omogenea.
- Versa la crema di amido e latte nel pentolino e continua a mescolare senza fermarti, vedrai che in pochi minuti inizierà ad addensarsi perfettamente.
- Dopo circa 4-5 minuti il budino sarà pronto e vedrai che sarà denso, vellutato e lucido. Toglilo quindi dal fuoco e lascialo un po’ raffreddare. Versalo quindi in coppette singole o in un recipiente grande, lasciandolo intiepidire un po’ e, se vuoi, aggiungi una spolverata di cacao, scaglie di cioccolato o una cucchiaiata di panna montata.
- Il risultato? Un meraviglioso e veloce budino al cioccolato pronto in meno di 10 minuti, fantastico no? E se vuoi un’altra idea veloce e golosa da preparare come questa, prova anche la panna cotta e vedrai che successo. Buon appetito!