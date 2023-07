Bubble Tea, come riprodurre in casa propria la bevanda del momento

I Bubble Tea sono bevande molto rinfrescanti perfette per essere sorseggiate in estate. Ecco come prepararle in casa.

I Bubble Tea sono bevande diventate molto popolari negli ultimi anni, che hanno avuto origine in Asia dove erano diffuse già negli anni ’80. Sono caratterizzate dalla combinazione di thè aromatizzato, latte (animale o vegetale), altri composti a base di frutta e le famose bubbles, ovvero delle sfere di tapioca. Quest’ultime hanno una consistenza gommosa e dolce che rende l’assaggio ancora più piacevole e divertente.

Ogni Bubble Tea può essere personalizzato come si vuole, scegliendo tra una vasta selezione di thè, latte, e così via, offrendo diverse combinazioni di sapore molto gustose. C’è inoltre la possibilità di riprodurle in casa grazie a pochi semplici passaggi e gli ingredienti necessari.

Preparazione del Bubble Tea: gli ingredienti

Il Bubble Tea può dare tanta energia grazie alla presenza delle sfere di tapioca ottenute dall’amido di questa e dallo zucchero. Sono bevande molto rinfrescanti, servite fredde e dal sapore delicato e interessante. È possibile prepararne una in pochi passaggi, perfetta per chiunque abbia voglia di qualcosa di fresco e accomodante ma soprattutto alternativo. Per farlo sono necessarie circa 2 ore totali. Ecco in che modo:

Perle di tapioca

80g di amido di tapioca;

60 ml di acqua tiepida;

50g di zucchero di canna;

Acqua q.b.;

In alternativa è possibile anche acquistarle direttamente online, si possono trovare di diversi gusti sotto il nome di Popping Boba.

Tea

800ml di acqua;

4 bustine di thè ( nero/ verde/alla pesca o del gusto che si preferisce);

200 ml di latte di riso (o a preferenza);

Ghiaccio q.b.

Sciroppo

50 ml acqua;

30g di zucchero.

Passaggi per la preparazione

Le sfere di tapioca

Step 1. In un pentolino sarà necessario rendere tiepida l’acqua per poi versare all’interno lo zucchero di canna. I due ingredienti andranno mescolati insieme. Successivamente bisognerà procedere con l’aggiunta di un cucchiaio di amido di tapioca. Mescolare fino a che non si otterrà un liquido privo di grumi.

Step 2. La fiamma del fornello dovrà essere medio-alta, in modo da permettere al composto di addensarsi, continuando a mescolare. Ci vorranno pochi secondi. È necessario fare attenzione che non si attacchi o che si bruci.

Step 3. Una volta addensato, si dovrà spegnere il fuoco e inserire il composto in un altro contenitore, dove andrà aggiunto anche il restante amido di tapioca. A questo punto, sembrerà di impastare della pasta: sarà necessario poggiare il composto su un piano da lavoro, per lavorarlo ancora con le mani.

Step 4. Infine, quando non risulterà più appiccicoso, sarà possibile formare una pallina da lasciar riposare mentre si procederà a scaldare una pentola con 1 litro d’acqua, dove andranno cotte le sfere. Tagliare il composto in piccole parti che man mano andranno impastate a forma di piccole sfere facendo piccoli movimenti circolari sul palmo.

Step 5. Una volta che l’acqua avrà iniziato a bollire, si potranno inserire le piccole sfere, per cuocerle per 20 minuti girandole spesso. Dopo i 20 minuti, spegnere il fuoco e lasciare riposare per circa 30 minuti. Una volta fatto, basterà poi sciacquare le sfere e inserirle in una ciotola con acqua e ghiaccio.

Il Tea e lo sciroppo

Step 1. Mettere a scaldare l’acqua, una volta calda inserire le 4 bustine di thè e lasciar riposare a fuoco spento.

Step 2. In un pentolino andrà sciolto lo zucchero con l’acqua. Successivamente andranno aggiunte le sfere di tapioca all’interno.

Step 3. Sarà necessario mescolare finché lo sciroppo non si sarà addensato sulle sfere. Infine, lasciare raffreddare. Nel mentre, si potrà aggiungere il latte al thè lasciato raffreddare in precedenza. Per finire andranno unite anche le sfere di tapioca con lo sciroppo (o quelle già pronte). Il Bubble Tea sarà finalmente pronto per essere gustato.