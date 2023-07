Bruno Barbieri prima di Masterchef: così ha cambiato la sua vita

Chef da sette stelle Michelin, Bruno Barbieri ha conquistato il pubblico grazie a Masterchef. Ecco cos’ha cambiato la sua vita.

In quarant’anni di carriera Bruno Barbieri ha viaggiato tantissimo e ha esplorato tradizioni e culture culinarie diverse. Questo ha arricchito il suo bagaglio di conoscenze e lo ha reso uno chef sofisticato, originale, ma sempre con un sguardo rivolto alla propria terra. Originario di Medicina, cittadina in provincia di Bologna, Barbieri ha lasciato la sua casa quando aveva poco più di 19 anni. Oltre a viaggiare, ha lavorato sempre molto: la tenacia e la fatica sono stati il suo sprint per andare avanti. Dopo aver conquistato un’esperienza consolidata e aver ottenuto gli ambiti riconoscimenti dalla guida Michelin il mitico giudice di Masterchef ha capito che qualcosa nella sua vita doveva cambiare.

Barbieri è giudice del cooking show più famoso della tv sin dal suo debutto. E’ un ruolo che gli piace e che lo fa sentire utile. E’ molto felice che i programmi di cucina hanno dato una rilevanza maggiore al lavoro di cuoco: “I programmi tv hanno elevato il ruolo dello Chef, è diventato un mestiere importante e siamo riusciti a dare un senso alla gente che non va più al ristorante solo per riempirsi la pancia ma per vivere un’esperienza”, ha dichiarato in una recente intervista.

La bontà, ma anche la bellezza di ogni piatto sono come un racconto e vanno vissuti nella loro completezza. Il conduttore di 4 Hotel ha confessato che all’apice della sua carriera di chef, quando insieme alla sua brigata aveva conquistato due stelle Michelin, doveva dare una svolta alla sua vita e intraprendere nuovi percorsi che però non lo allontanassero dalla sua cucina: “Nel 2007 ho capito che era arrivato il momento che dovevo aprirmi. Ero convinto che nell’azienda dove lavoravo il mio gruppo eravamo tre stelle Michelin. Dovevo lasciare la mia squadra, i propri cavalli di razza, liberi. Ho iniziato ad avere una comunicazione diversa con il gruppo di persone che lavorava con me.”

Bruno Barbieri: “Ho imparato a delegare”

Il giudice di Masterchef ha confessato che nel 2007 ha capito che doveva cambiare il modo di gestire la sua brigata. Doveva delegare di più, lasciando i suoi collaboratori liberi d’esprimersi. Da quel momento la sua vita è cambiata. Questo non solo gli ha permesso di creare una rapporto sano con la sua squadra, ma gli ha dato la possibilità d’ottimizzare il lavoro in cucina.

“Ho capito che quei giovani che lavoravano con me avevano un marcia in più. Primo perchè lavoravano con me, secondo perchè avevano la stoffa. Un cavallo di razza lo devi lasciare andare, cercare di tirare fuori il meglio. Ho cominciato a delegare. Delegare non vuol dire fallo tu, ma far capire che le persone accanto a te hanno una possibilità di mettersi in evidenza e cercare di tirare fuori il meglio da se stessi. Questo è fondamentale. Mi è cambiata la vita.”