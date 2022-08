Brumotti shock, ha rischiato la vita: “Mi hanno puntato la pistola in bocca”

Vittorio Brumotti, biker e inviato di Striscia la Notizia, spesso ha subito aggressioni qui in Italia quando procede a far sgomberare le piazze di spaccio.

Nessuno si sarebbe aspettato che avrebbe rischiato la vita anche all’estero, precisamente a Los Angeles, mentre era in vacanza con la sua fidanzata Annachiara Zoppas. Scendiamo nei dettagli.

Brumotti aggredito e minacciato di morte a Los Angeles

Vittorio Brumotti si trovava in vacanza insieme alla sua fidanzata Annachiara Zoppas ed altri due amici.

I suoi video sulla bici con la spettacolare vista della Pacific Coast, hanno fatto il giro dei social.

Tutto d’un tratto, però, la situazione è precipitata. L’inviato è stato aggredito da 4 persone che lo hanno malmenato, derubato e, addirittura, gli hanno puntato una pistola in bocca, come lui stesso ha ammesso.

Vittorio Brumotti e lo sfogo sui social

L’inviato ha scritto sui social di Striscia la Notizia: “Sono vivo, ma mi hanno puntato la pistola in bocca davanti alla mia fidanzata e ai miei amici. Sto bene, ma mi hanno massacrato. Adesso arriverà la polizia.

A terra c’è la pistola, che non tocco. Me l’hanno puntata in faccia, mi hanno dato un colpo in testa. Sono molto scosso, non ho mai subito una rapina del genere. Questi quattro ragazzi erano ben organizzati, ci hanno seguito e ci hanno fatto un attacco”.

L’inviato racconta che questi quattro delinquenti hanno seguito lui e il suo gruppo in bici, hanno colpito lui con il calcio della pistola. Vittorio ha perso i sensi e quando ha riaperto gli occhi si è ritrovato con una pistola in bocca.

Per fortuna la polizia è intervenuta subito e i malviventi sono scappati.

Vi terremo aggiornati su ulteriori sviluppi.