Regali battesimo: perché si regala il braccialetto verde?

Regalare la fortuna ad un battesimo, è possibile. Ogni evento importante infatti è legato ad un gioiello e non fa eccezione, ovviamente, il primo sacramento. Il bracciale verde che richiama la fortuna e la speranza è il regalo perfetto per un bambino che riceve il battesimo.

Così come il diamante regalato ad un fidanzamento, rappresenta il legame eterno, così il bracciale verde regalato ad un battesimo significa donare la speranza e l’augurio di un cammino lungo e pieno di fortuna per il bambino.

Gli eventi importanti della vita, infatti, sono pieni di tradizioni e riti: il bracciale verde nasce proprio da una credenza popolare, simbolo di speranza e positività. E’ un dono molto popolare, soprattutto in Sardegna dove nasce questa tradizione, e viene indossato come simbolo di protezione e buon augurio.

La tradizione: come nasce e perchè

Foto Pinterest

In tempi passati, i neonati venivano fasciati con delle foglie di prezzemolo, menta o generiche erbe aromatiche, il cui scopo era quello di proteggere il nascituro dalla sfortuna o più comunemente detto, dal “malocchio” che l’invidia o la cattiveria delle persone potevano avergli impresso.

E’ così che nasce la tradizione del regalo verde che appunto ricorda quello delle erbe fresche, colore che secondo la tradizione ha un significato di buon augurio e protezione.

E’ un’usanza che ha le sue origini in Sardegna, dove il rito del prezzemolo viene abbandonato e sostituito da un fiocchetto verde di raso come augurio di protezione. Con gli anni, il fiocchetto si è trasformato in un braccialetto.

Ecco come nasce e il vero significato del bracciale verde regalato per proteggere i bambini appena nati e appena battezzati, per regalare loro la fortuna e la protezione.