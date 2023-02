Borse virali primavera-estate 2023: ecco tre modelli di tendenza

Arrivano anche per la stagione primavera-estate 2023, le nuove tendenze per gli amanti delle borse. Dalla New York Fashion Week alle altre sfilate che si sono tenute in tutto il mondo, e in attesa della Milano Fashion Week e della Parigi Fashion Week, sono emersi i nuovi modelli di borse che saranno protagoniste della prossima stagione.

Le nuove tendenze puntano soprattutto su nuance insoliti, geometrie originali, dettagli appariscenti e perfino modelli divertenti, oltre che alla conferma di alcuni modelli già top della scorsa stagione.

Borse dalle geometrie insolite

Borse virali primavera-estate 2023 – Foto sito Valentino.com

Stile minimal e dalle linee pulite, ma caratterizzate da forme davvero insolite per alcune griffe, tra cui Luis Vuitton, Ferragamo e Valentino, da sempre orientate a presentare accessori originali e carichi di personalità. Le borse assumono forme originali e uniche come piramidi, parallelepipedi, rombi, prismi e altre geometrie che sono salite in passerella declinate in varie nuance.

Hobo bags in versione extra-large

Molto apprezzate le borse a spalla, grandi e capienti, perfette per il lavoro e pratiche per qualche giorno fuori città. Questi modelli, già molto apprezzati lo scorso anno, tornano protagonisti anche anche per la stagione primaverile. Le nuove versioni, però, sono decisamente più casual e ispirati a quello stile hobo che è tanto di moda. Pelle, tessuti colorati e grandi manici sono i tratti caratteristici di queste borse.

Borse crochet, perfette per l’estate

Si confermano anche per la prossima primavera-estate 2023 le borse lavorate all’uncinetto. Infatti, sulle passerelle si sono visti molti modelli crochet con intrecci e dettagli ispirati a uno stile romantico e bohemienne. Le colorazioni sono quasi sempre declinate in toni pastello o neutri.

Le borse crochet sono realizzate in diverse versioni, da quelle a mano fino a i modelli pochette, senza dimenticare le versioni grandi che vanno portate a spalla. Sono borse adatte per la primavera, ma soprattutto d’estate, anche da sfoggiare in spiaggia.