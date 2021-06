Maxi bag e piccole borse dalle nuance vivaci conquistano le tendenze della primavera estate. Per la bella stagione l’accessorio più glamour di sempre deve essere colorato e ben abbinato con il resto dell’outfit. Dalle maxi bag, come la shopper, alle mini borse, tra cui la borsetta per lo smartphone… Andiamo alla scoperta delle borse di tendenza per la Primavera Estate da sfoggiare con stile durante le calde giornate!

Borse mini di tendenza per la P/E

Un accessorio chic e di classe, la borsa si fa sempre più piccola tanto da contenere a malapena lo smartphone. Da Chanel a Fendi, sono tante le proposte delle case di alta moda per la primavera estate. Le mini bag sono colorate e caratterizzate da dettagli piccoli e singolari, rendono il look ancora più trendy!

Foto Chanel

Tra le tendenze risalta anche la borsetta per smartphone, piccola e colorata, uno degli accessori più chic della bella stagione. Da abbinare su qualsiasi outfit, anche sui look da sera.

Foto H&M

Borse di tendenza

Le tendenze lasciano spazio anche alle maxi bag, perfette per i viaggi e per trascorrere una giornata al mare con gli amici. Per poterla abbinare su qualsiasi outfit, optate per una borsa grande a tinta unita.

Un’altra tendenza del momento è la shopping bag, comoda e versatile. In alternativa, optata per una borsa di paglia, perfetta anche da sfoggiare in città. Per osare sempre di più, Zara propone una shopper con perline in legno. Un vero e proprio tocco di stile!

Foto Zara

Le borse con le frange hanno conquistato le passerelle della Fashion Week, quindi non potete rinunciare a uno dei tanti modelli proposte dalle case di moda e dai brand fast fashion.

Foto Max&Co

Per ultima ma non meno importante, la borsa a secchiello: un must della bella stagione, si indossa in qualsiasi occasione e si presenta in stili differenti. Dai modelli in paglia alle borse in pelle, selezionate con cura quale tipo di borsa abbinare ai vostri look.

Foto atticandbarn.it

Zaini per la primavera estate

Non solo borse, per la calda stagione tornano i comodi e colorati zaini da sfoggiare durante il giorno. Semplici ma dalle nuance vivaci, per la primavera estate optate per un modello piccolo e di pelle.

Foto Asos

Non vi resta che scegliere la borsa della primavera estate 2021 più adatta al vostro stile!