Le borse da donna sono l’ossessione di ognuna di noi: borse grandi, piccole, in tessuto, borsette in pelle, colorate…chi più ne ha più ne metta! La tendenza primavera-estate 2020 prevede l’uso di borsette, le famose minibag, comode ed essenziali, da portare come piccoli gioielli sui nostri outfit più belli.

Borse donna primavera-estate 2020, borsette viste sulle passerelle

Durante le recenti fashion week di New York, Milano, Londra e Parigi, le passerelle sono state letteralmente invase da borsette firmate di cui tutte le fashioniste vanno pazze.

Da Dolce & Gabbana a Gucci, marchi d’onore per quanto riguarda le borsette italiane, passando per Jacquemus e Oscar De La Renta, tutti i brand di lusso hanno proposto borse extra small nelle quali poter mettere davvero solo l’indispensabile, rinunciando al troppo e garantendosi un accessorio minimal ma stiloso.

Le proposte per la Primavera di Zara

Restando in tema minibag, sono parecchie le alternative low-cost alle borse da passerella proposte da alcuni dei nostri marchi preferiti. Vediamone insieme alcune, tutte acquistabili sia in negozio che online.

Zara (19,99 euro)

Zara propone una mini city bag disponibile anche in altri colori, con manici e tracolla, perfetta per le uscite mattutine.

Zara

Per un look più Western, sempre Zara propone questa borsa da donna mini. Borsetta in pelle di color cuoio e scamosciata, anche questa è con tracolla, dunque comoda oltre che bella.

Zara (19,99 euro)

Zara ha pensato anche alle più giocose, proponendo questa borsetta a forma di cuore realizzata con un colorato intreccio di perline.

Borse firmate Mango e H&M

Non solo Zara si è dato da fare per quanto riguarda la tendenza minibag: a rendervi la scelta più difficile ci pensano anche Mango e H&M.

Mango ci propone una mini borsa nera, semplicissima e con scompartimento interno. Perfetta per serate fuori in cui una borsa di dimensioni standard pesa troppo.

Mango (9,99 euro)

Per chi è disposta a rinunciare allo spazio nella borsa, ma non ai colori, c’è questa splendida borsetta con catena rimovibile, realizzata con materiali sostenibili e disponibile nei colori acquamarina e magenta.

Mango (15,99 euro)

Ultima proposta by Mango, una minibag modello Céline, disponibile in giallo (per il giorno) e borgogna (per la sera). Ha un manico con catena non removibile.

Mango (29,99)

Last but not least, H&M, che ci propone due mini borse donna comode ma eleganti. Si comincia con una borsetta in pelle, con tracolla regolabile e scompartimenti interni: disponibile in pink con motivo coccodrillo o beige con motivo zebrato, siamo sicure che andrà a ruba!

H&M (14,99)

La seconda è una borsetta rettangolare in finta pelle e finto camoscio, con tracolla corta staccabile e disponibile in nero e color ciliegia. Perfetta per un’uscita serale!

Insomma, le minibag stanno bene a tutte e su tutto, quindi non resta che farne scorta per la primavera-estate 2020!