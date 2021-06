Riescono da sole a valorizzare anche i look più semplici ma come scegliere le più adatte a ogni outfit e, soprattutto, quali sono le borse di tendenza per l’estate 2021? Dalle mini-bag al ritorno delle borse di paglia e di macramè e passando per IT-bag e grandi classici, le proposte estive delle grandi firme per gli amanti delle borse sono variegate: scopriamo insieme, allora, i cinque modelli che proprio non dovrebbero mancare nel guardaroba delle più attente alle nuove tendenze.

Dalle mini-bag ai volumi maxi e scultorei: le borse di tendenza per l’estate 2021

A partire appunto dalle mini-bag: nei cataloghi di brand come Balenciaga borse piccolissime, da portare al polso, o persino al dito come se si trattasse di un gioiello, sono le indiscusse protagoniste. Di pelle, con dettagli preziosi e a contrasto, monocromo o con riprodotte le fantasie iconiche dei brand sono ideali per la sera e per tutte quelle situazioni in cui si è alla ricerca di un accessorio di carattere, più che pratico. Va da sé, infatti, che la capienza delle mini-bag è (molto!) limitata e che le stesse non sono certo l’ideale per una mattinata di shopping in città.

Irrinunciabili sono in questo caso le maxi-bag da giorno proposte da numerose aziende: a guardare bene, del resto, le borse di tendenza per l’estate 2021 giocano soprattutto con i volumi che, ora si fanno minimal e (quasi) inesistenti e ora invece eccessivi. Più che alle semplici shopper, le maxi-bag in voga quest’estate assomigliano a grandi borse della spesa o alle tote bag che, negli anni, sono diventate un vero e proprio feticcio per chi si sposta in città per lavoro o altri impegni. I materiali, però, sono pregiati: dal cuoio al suede, meglio se dall’aspetto vintage.

Altro leitmotiv tra le borse di tendenza per l’estate 2021 è, del resto, il sembrare uscite direttamente dal guardaroba della mamma: l’ispirazione sono per molti modelli, come ancora la Balenciaga Neo Classic Used per esempio, gli anni Novanta e tutto, dalla scelta dei materiali al design e alle finiture – abbondanti di tasche, cerniere, zip, eccetera nel modello appena citato – ha un effetto volutamente vintage.

Per molti aspetti vintage e d’altri tempi sono anche le borse di paglia e le borse in macramè che, quest’anno, non mancheranno di essere sfoggiate da vip e fashion victim in vacanza e nelle più esclusive località di mare. A secchiello o dalla forma che ricorda le tradizionali borse da lavoro, le prime soprattutto si arricchiscono di dettagli preziosi che, oltre a dire molto della personalità di chi le sceglie come accessorio, le rendono ideali anche per una passeggiata al tramonto o un’occasione più chic. Nei colori più vivaci e fluo ma, anche, in materiali di riciclo e sostenibili, le borse in crochet sono invece l’accessorio più amato dalle giovanissime e capace di dare brio anche ai look più semplici.

Chi anche in vacanza non voglia rinunciare a un tocco di eleganza senza tempo farebbe meglio a scegliere, infine, grandi classici tra le proposte dei brand di borse: ogni azienda ha, infatti, la propria IT-bag intramontabile e che, spesso, sta bene da portare al braccio o in spalla anche a prescindere dalla stagione.