Con l’acquisto di una nuova macchina potresti ricevere un contributo economico

Come accedere al bonus rottamazione auto 2025: tutte le informazioni da conoscere per poter ottenere il contributo economico!

Se hai intenzione di cambiare macchina nel corso del 2025, probabilmente potresti usufruire del bonus rottamazione auto. In cosa consiste l’iniziativa? L’obiettivo è favorire la sostituzione dei veicoli con motori a combustione con automobili a emissioni zero, quindi tutti i veicoli elettrici.

Come è possibile poter accedere al contributo? Quali sono i requisiti? Di seguito puoi trovare tutte le informazioni sul bonus rottamazione auto di cui siamo a conoscenza.

Bonus rottamazione auto 2025: requisiti e informazioni da conoscere

Del bonus auto, in realtà, si sa ancora ben poco, poiché si tratta solamente di una proposta approvata che dovrà ottenere maggiori verifiche. Nel frattempo, però, sono state rilasciate alcune informazioni in maniera tale da potersi soffermare sui requisiti da possedere per poter accedere al bonus.

Il contributo economico interessa tutte quelle famiglie che hanno un ISEE inferiore a 40 mila euro. Gli importi possono variare a seconda dell’indicatore della situazione economica equivalente: per un ISEE fino a 30 mila euro, il contributo può arrivare fino a 11 mila euro; per un ISEE tra i 30 e i 40 mila euro, sarà di massimo 9 mila euro.

A chi è rivolto? Alle famiglie, naturalmente, quindi ai privati, ma anche alle microimprese. Se la microimpresa ha necessità di acquistare un veicolo commerciale elettrico per il trasporto di merci, con il contributo potrà coprire fino al 30% del costo del veicolo. Il tetto massimo è di 20 mila euro. Quindi, in questo caso sarà possibile accedere al bonus solo per le automobili appartenenti alle categorie N1 e N2, ovvero camion e furgoni.

Le risorse comprendono 597 milioni di euro con l’obiettivo di rottamare 39.000 automobili a combustione. Questi fondi, in realtà, erano destinati all’installazione di 20.000 colonnine di ricarica elettrica su strade e autostrade italiane, ma la risposta del mercato non ha superato le aspettative. L’iniziativa, però, interesserà perlopiù le città più inquinate.

Attualmente non è possibile avere maggiori informazioni a riguardo. Non è possibile sapere ancora come verranno strutturati nel dettaglio gli incentivi e fino a quando sarà possibile richiedere il bonus 2025.

