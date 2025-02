Bonus genitori separati, l’importo è di 880 euro al mese

Una novità che in tanti stavano aspettando da tempo, sarà finalmente disponibile il bonus genitori separati per chi ne ha diritto.

È arrivata la notizia tanto attesa da molti genitori divorziati, finalmente l’Inps ha annunciato che è stato sbloccato il bonus genitori separati, ecco in cosa consiste e potrà ricevere l’assegno.

Si tratta di una misura che vede l’erogazione di fondi per un massimo di 800 al mese, si potrà usufruire della somma in presenza di determinati requisiti.

Chi potrà ricevere il bonus genitori separati

Qualcuno non ci sperava più ed invece è arrivato l’annuncio da parte dell’Inps che sono stati sbloccati i fondi del cosiddetto bonus genitori separati che era stato pensato durante gli anni della pandemia e che aveva avuto degli intoppi burocratici per cui, di fatto, non era stato possibile beneficiarne.

A ideare il beneficio era stato il governo Draghi nel 2021 ma poi la misura si era arenata e non era entrata a far parte del decreto Sostegni.

I motivi furono diversi, prima di tutto perché il testo era stato considerato non chiaro riguardo i criteri per determinare la riduzione del reddito e perché mancavano dei paletti precisi che permettessero di individuare nei figli i reali beneficiari della somma. Non ultimo era stata considerata lacunosa in quanto mancavano delle regole a proposito delle coppie di fatto.

Nonostante fosse stato poi revisionato, per il decreto attuativo gli aventi diritto hanno dovuto aspettare ben oltre la fine del 2022, con la possibilità di fare domanda solo tra il mese di febbraio e il mese di marzo del 2024.

Da allora ad oggi l’Inps ha provveduto a fare i controlli del caso e ha finalmente ha dato l’annuncio dell’avvio dei pagamenti che si sommano ai Bonus per famiglie 2025 per dare una mano a tutti coloro che durante il periodo del Covid non erano riusciti a versare regolarmente l’assegno di mantenimento a causa di problemi di lavoro.

Il bonus per genitori divorziati è destinato dunque a chi ha inoltrato richiesta entro i termini di legge (il 31 marzo del 2024 che poi è slittato al 2 aprile dello stesso anno) e ha un reddito non superiore a 8.174 euro.

Ne hanno diritto i genitori separati o divorziati (non conviventi) che durante il periodo della pandemia vivevano insieme ai propri figli minorenni o maggiorenni con gravi disabilità e non avevano ricevuto l’assegno di mantenimento da parte dell’altro genitore per problemi economici. Per avere il sussidio bisognava dimostrare che lo stipendio fosse diminuito del 30% rispetto al 2019 oppure di aver cessato o sospeso dal lavoro di almeno 90 giorni dall’8 marzo 2020.

Il bonus sarà di 800 euro al mese per massimo un anno quindi 9.600 euro spettante in un’unica soluzione.