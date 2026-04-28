Cheratina sui capelli: il nuovo modo lisciarsi i capelli senza crespo. Cosa c’è da sapere

Capelli lisci, disciplinati e senza effetto crespo: il trattamento alla cheratina conquista sempre più persone, ma non è privo di dubbi e aspetti da conoscere prima di scegliere. Negli ultimi anni il trattamento alla cheratina è diventato uno dei più richiesti nei saloni, soprattutto da chi desidera capelli lisci e ordinati senza dover ricorrere ogni giorno a piastra e phon. Si tratta di una tecnica che promette di ridurre il crespo e rendere la chioma più gestibile, ma che richiede attenzione sia nella scelta del professionista sia nella gestione successiva. La crescente popolarità della cheratina è legata anche alla sua capacità di adattarsi a diversi tipi di capelli, dai mossi ai ricci. Tuttavia, è fondamentale capire come funziona davvero il …

Capelli lisci, disciplinati e senza effetto crespo: il trattamento alla cheratina conquista sempre più persone, ma non è privo di dubbi e aspetti da conoscere prima di scegliere.

Negli ultimi anni il trattamento alla cheratina è diventato uno dei più richiesti nei saloni, soprattutto da chi desidera capelli lisci e ordinati senza dover ricorrere ogni giorno a piastra e phon. Si tratta di una tecnica che promette di ridurre il crespo e rendere la chioma più gestibile, ma che richiede attenzione sia nella scelta del professionista sia nella gestione successiva.

La crescente popolarità della cheratina è legata anche alla sua capacità di adattarsi a diversi tipi di capelli, dai mossi ai ricci. Tuttavia, è fondamentale capire come funziona davvero il trattamento anticrespo alla cheratina e quali risultati aspettarsi, evitando aspettative irrealistiche o errori che potrebbero compromettere la salute del capello.

Come funziona davvero la cheratina sui capelli

La cheratina è una proteina naturalmente presente nei capelli, responsabile della loro struttura e resistenza. I trattamenti professionali utilizzano formule specifiche che mirano a ricostruire la fibra capillare e sigillare le cuticole, creando un effetto visivamente più liscio e compatto. Non si tratta di una vera e propria stiratura permanente, ma di un processo che rende il capello più disciplinato e meno soggetto all’umidità.

Durante il trattamento, il prodotto viene applicato sui capelli e successivamente attivato con il calore della piastra. Questo passaggio è cruciale perché permette alla cheratina di penetrare nella struttura del capello. Il risultato è una chioma più morbida e brillante, con una significativa riduzione del crespo. È importante sapere che l’effetto lisciante varia in base alla struttura naturale del capello: sui capelli molto ricci, ad esempio, il risultato sarà più un ammorbidimento che una lisciatura totale.

Vantaggi, limiti e errori da evitare

Tra i principali benefici del trattamento alla cheratina c’è la facilità di gestione quotidiana. I capelli risultano più facili da pettinare e asciugare, con tempi ridotti e meno necessità di strumenti termici. Inoltre, l’effetto anticrespo è particolarmente apprezzato nei periodi di umidità. Tuttavia, è importante considerare anche alcuni limiti: la durata del trattamento non è permanente e può variare da poche settimane a qualche mese, a seconda della cura e dei prodotti utilizzati a casa.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la scelta del trattamento e dei prodotti. Non tutte le formule sono uguali e alcune possono contenere sostanze che, se utilizzate in modo scorretto, rischiano di stressare il capello. Per questo è fondamentale affidarsi a professionisti esperti e seguire una routine adeguata dopo il trattamento. Tra gli errori più comuni c’è l’uso di shampoo aggressivi o non specifici, che possono ridurre la durata dell’effetto. Conoscere pro e contro della cheratina per capelli lisci e senza crespo permette di ottenere risultati soddisfacenti senza compromettere la salute della chioma.