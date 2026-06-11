Olio di mandorle come struccante naturale, il rimedio delicato che salva la pelle

L’olio di mandorle naturali può diventare uno di quei rimedi da tenere sempre in bagno, soprattutto quando parliamo di skincare e di rimozione del trucco a fine giornata. Siamo abituati a comprare prodotti specifici, bifasici, latte detergente, acque micellari e struccanti di ogni tipo, ma spesso dimentichiamo che alcuni ingredienti naturali possono diventare dei veri alleati per la pelle, se usati nel modo corretto.

Non parliamo soltanto di un olio da applicare sul corpo dopo la doccia o sulle punte dei capelli quando sono particolarmente secche. L’olio di mandorle, infatti, può essere utilizzato anche come struccante naturale, perché riesce a sciogliere il make-up con estrema facilità, persino quello più resistente, lasciando la pelle morbida e nutrita. Il tutto senza dover strofinare troppo il viso, cosa che molto spesso facciamo senza rendercene conto e che, nel tempo, può rendere la pelle più sensibile e irritata.

Ovviamente, come sempre quando parliamo di rimedi naturali, bisogna prestare attenzione al proprio tipo di pelle. Chi ha una pelle molto grassa o acneica dovrebbe usarlo con maggiore cautela e magari confrontarsi con un dermatologo, soprattutto se ci sono infiammazioni importanti. Ma per chi ha una pelle normale, secca o particolarmente bisognosa di nutrimento, l’olio di mandorle può diventare una soluzione davvero interessante.

Olio di mandorle sul viso: perché funziona come struccante

Il motivo per cui l’olio di mandorle funziona bene come struccante è molto semplice: il trucco, soprattutto quello a lunga tenuta, ha spesso una base grassa o comunque resistente all’acqua. L’olio, quindi, riesce a scioglierlo in modo delicato, senza costringerci a passare e ripassare il dischetto di cotone sulla pelle.

Basta davvero poco prodotto per eliminare fondotinta, blush, rossetto e anche mascara, purché si proceda con calma. L’olio di mandorle, inoltre, lascia sulla pelle una sensazione di morbidezza immediata, perché aiuta a nutrire la barriera cutanea e a contrastare quella secchezza che spesso arriva dopo la detersione, soprattutto se usiamo prodotti troppo aggressivi.

Un altro dettaglio da non sottovalutare riguarda proprio la zona del contorno occhi. Questa parte del viso è molto delicata e ha bisogno di movimenti leggeri, mai frettolosi. L’olio di mandorle può aiutare a rimuovere il trucco dagli occhi senza tirare troppo la pelle, ma deve essere usato con attenzione, evitando che finisca direttamente dentro l’occhio.

Come usare l’olio di mandorle per struccarsi

Usare l’olio di mandorle come struccante è molto semplice. Non dobbiamo fare altro che versarne poche gocce su un dischetto di cotone oppure direttamente sulle mani pulite. A quel punto massaggiamo il prodotto sul viso asciutto, insistendo sulle zone dove il trucco è più presente, come occhi, labbra e guance.

Il movimento deve essere lento e circolare, senza strofinare con forza. Lasciamo che sia l’olio a sciogliere il trucco e non la pressione delle dita. Dopo qualche secondo, passiamo un panno morbido leggermente inumidito con acqua tiepida oppure un dischetto pulito per rimuovere i residui.

A questo punto, però, c’è un passaggio che non va dimenticato: dopo aver usato l’olio di mandorle, è sempre meglio detergere il viso con un prodotto delicato. Questo perché l’olio scioglie il trucco, ma va poi eliminato bene dalla pelle, così da evitare residui e quella sensazione troppo pesante che può dare fastidio, soprattutto durante la notte.