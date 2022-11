E’ il momento giusto per acquistare elettrodomestici o prodotti simili. Il Black Friday da Unieuro è l’occasione perfetta per comprare risparmiando. Fino al 27 novembre, infatti, grandi sconti vengono effettuati su ogni singolo prodotto. Tv, asciugatrici, computer o elettrodomestici per la pulizia della casa, su tutto viene applicato uno sconto che arriva anche al 50%, un’opportunità imperdibile.

Apple Watch Series 7 GPS

Black Friday, le migliori offerte Unieuro – Foto sito Unieuro

Offerta importante per gli amanti dell’Apple Watch, che trovano l’Apple Watch Series 7 GPS al prezzo eccezionale di 389,00 euro, invece di 469,00 euro. Il suo display è così ampio che rende l’esperienza d’uso ancora migliore: è più facile da leggere e da fare.

Apple iPhone 14 256GB Galassia

In offerta anche l’ultima novità iPhone 14 e il grandissimo iPhone 14 Plus. Un telefono dalle funzioni di sicurezza progettate per salvarti la vita, con una batteria che dura tantissimo e fotografie ancora più spettacolari anche se con poca luce. Il costo è di 1.099,00 euro, invece, di 1.159,00 euro

Computer portatile HP 15s

Sconti pazzeschi anche per i computer portatili. L’HP 15s progettato per offrire più potenza e una batteria che dura più a lungo, per le giornate piene di impegni.

Design sottile e leggero, è perfetto per portarlo comodamente anche in viaggio. Con un processore affidabile e un’ampia capacità di storage. In occasione del Black Friday, Unieuro lo propone a 749,90 euro, invece di 899,90 euro.

Bosch WQG24100IT asciugatrice

L’asciugatrice Bosch 9 kg, con una pompa di calore in classe A++, fa risparmiare energia e, grazie alla tecnologia con sensori AutoDry, raggiunge il livello di asciugatura desiderato proteggendo i tessuti dal surriscaldamento e dallo stress. Con il filtro EasyClean, l’asciugatrice Bosch è molto più efficiente ed ha il filtro di facile pulizia.

Il grande display LED è multifunzioni, per una semplice programmazione e molteplici opzioni. Infine, ha il cestello Sensitive, che grazie alla sua speciale forma è in grado di asciugare i capi mantenendoli morbidi e curati. Il suo costo è di 523,45 euro, invece di 1.049,00 euro.

iRobot Roomba e5

L’aspirapolvere iRobot Roomba e5, di colore antracite, ha la comodità di essere senza sacchetto, e riesce a pulire perfettamente su tappeti, superfici rigide, laminato, piastrelle. Ha una durata di 90 minuti di funzionamento e il suo costo è di 250,00 euro, invece di 429,90 euro.

Xiaomi Mi TV

In offerta anche la TV Xiaomi Mi 43″ pollici, schermo piatto di colore nero. Perfetta per dare al proprio salotto un tocco di unicità. Il costo è di 259,00 euro, invece di 399,90 euro.