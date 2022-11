Il giorno dello shopping più conveniente dell’anno è arrivato. Si possono fare tanti acquisti, di ogni genere e per tutti i gusti. Non si può rinunciare agli sconti del Black Friday da Foot Locker. Scarpe e abbigliamento sportivo a prezzi eccezionali, con sconti che arrivano al 50%,

Adidas Superstar

Black Friday, le migliori offerte Foot Locker – Foto sito Foot Locker

Intramontabili, le scarpe adidas Superstar da oltre 50 anni, sono tra le più scelte. Perfette in ogni occasione e per diversi stili, le Superstar hanno lasciato un impatto innegabile a tutti questi decenni. I loro segni distintivi sono intramontabili: dalle 3 strisce seghettate all’iconica punta a conchiglia in gomma. In occasione del Black Friday si possono acquistare a 69,99 euro, invece di 109,99 euro.

Puma Cali Dream

Black Friday, le migliori offerte Foot Locker – Foto sito Foot Locker

Per uno stile audace si possono scegliere le PUMA Cali Dream: originali con la caratteristica catena e dal comfort duraturo grazie all’intersuola e la suola in gomma. Le Cali Dream assicurano di diventare le star della scena urbana. Il costo è di 49,99 euro invece di 99,99 euro.

Asics Japan S PF

Black Friday, le migliori offerte Foot Locker – Foto sito Foot Locker

Con le nuove sneakers JAPAN S Pf, ASICS rivisita gli anni ’80. Questo modello ha un design tradizionale, ma è dotato di tecnologie all’avanguardia. L’intersuola tradizionale è stata sostituita con una struttura a plateau. La silhouette è caratterizzata da una colorazione neutra, per un look discreto. Il classico marchio ASICS a righe, gli inserti sui quarti e la scritta “ASICS” conferiscono uno stile nostalgico al modello. Il costo è di 59,99 euro, invece di 79.99 euro.

New Balance 550

Black Friday, le migliori offerte Foot Locker – Foto sito Foot Locker

Le New Balance 550 sono sneakers popolari e intramontabili, ispirate al modello originale che, dal suo debutto nel 1989 ha definito un’intera generazione di leggende del basket. La tomaia è realizzata in pelle sintetica e mesh traspirante per garantire il massimo della resistenza, senza rinunciare a un inconfondibile look rétro. Morbida e confortevole, l’originale intersuola in schiuma garantisce leggerezza e reattività a ogni passo. La suola in gomma garantisce un’aderenza ottimale, per affrontare qualsiasi tipo di terreno nella massima semplicità. Il costo è di 99,99 euro, invece di 149.99 euro.

Puma Iconic T7

Black Friday, le migliori offerte Foot Locker – Foto sito Foot Locker

I leggings PUMA Iconic T7 assicurano un aspetto fresco e permettono di sentirsi a proprio agio ogni giorno. La sua silhouette ispirata alla pista ha inserti di pannelli T7 sulle cuciture laterali che aggiungono consistenza al design, mentre la costruzione in tessuto di cotone elasticizzato assicura una vestibilità aderente. Il costo è di 14,99 euro, invece di 29,99 euro.

Adidas Originals Tight

Black Friday, le migliori offerte Foot Locker – Foto sito Foot Locker

Per un outfit sportivo ma soprattutto comodo, serve indossare un capo poco restrittivo. I leggings adidas Originals Tight fanno al caso: una volta provati, non si possono più rinunciare. Elasticizzati al punto giusto, avvolgono le gambe nel comfort assicurando fluidità nei movimenti. Inoltre, il design minimal offre il massimo della versatilità, in questo modo si possono abbinare facilmente e indossarli in ogni occasione. Il costo è di 19,99 euro, invece di 32,99 euro.