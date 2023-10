Bianca Guaccero, dopo anni la verità sulla chiusura di Detto Fatto: ora parla lei

I motivi della chiusura del programma di Detto Fatto, finalmente vengono rivelati dalla sua ex conduttrice Bianca Guaccero.

Detto Fatto si trova in soffitta ormai da circa un anno e mezzo, ma il suo affezionato pubblico ne sente ancora la mancanza. Soprattutto c’è chi ancora si chiede il perché di una chiusura così improvvisa, nonostante gli ascolti non fossero deludenti.

Il programma, un format di genere factual, è andato in onda su Rai 2 dal 18 marzo 2013 al 5 maggio 2022 nel primo pomeriggio. Lanciato da Caterina Balivo che ne ha avuto le redini per ben 6 edizioni, passò poi a Bianca Guaccero che lo condusse fino al 2021.

La chiusura di Detto Fatto ha bisogno di risposte

I fan di Detto Fatto non avranno dimenticato la sua ultima puntata, durante la quale un’emozionatissima Bianca Guaccero salutava tutti e a sorpresa scambiò una piacevole chiacchierata al telefono con la sua predecessora Caterina Balivo, con ringraziamenti e scambi di complimenti.

Bianca Guaccero arrivò nel programma quando questo era già avviato e riuscì a fare breccia nel cuore del pubblico, nonostante la sostituzione con una figura affermata e collaudata, qual era stata per l’appunto la Balivo. L’attrice pugliese si trovò immediatamente a suo agio e creò la continuità con quell’atmosfera amichevole e spensierata tipica del programma, che poi è stato il suo l’ingrediente speciale.

Eppure, il programma ha chiuso i battenti. Per quale motivo? A distanza di tempo Bianca Guaccero rompe il silenzio e spiega perché Detto Fatto non fa più parte dei palinsesti della Rai. “Pensavo potesse esserci un’altra edizione di Detto Fatto, ma purtroppo a causa del Covid il programma è stato sospeso. Ho ricevuto un affetto pazzesco da parte del pubblico, non me lo aspettavo”, fa sapere la conduttrice durante un’intervista rilasciata a Visto, “Solo dopo ho capito quanto loro mi amassero, ho ricevuto una marea di messaggi da parte dei telespettatori, ma anche degli addetti ai lavori. Vorrei ancora una volta ringraziare tutti, uno per uno. Sono stati fondamentali. perché per loro abbiamo costruito una famiglia. Tutto questo mi ha riempito di felicità.”

Bianca Guaccero dopo la chiusura di Detto Fatto si è allontanata dal piccolo schermo ma con l’occasione ha spiegato come ha trascorso il tempo lontana dalle telecamere: “In questi anni, devo dirlo, il contatto con il pubblico mi è mancato molto, ormai ero entrata dentro tante case. Cosa ho fatto? Ho passato del tempo con mia figlia Alice e ho valutato progetti per il futuro”.Chissà se l’amatissima attrice, cantante e conduttrice di Bitonto tornerà presto a fare felici i suoi fan.