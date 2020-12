BFF vip: le migliori coppie inseparabili

Anche nel mondo dello spettacolo si creano amicizie indissolubili, che spesso vengono condivise sui social. Coppie di amiche che condividono il lusso dei party Hollywoodiani o le prime dei film che le vedono protagoniste, ma anche, e soprattutto, i piccoli eventi della quotidianità, proprio come facciamo noi con la nostra BFF.

Ecco le 10 coppie di migliori amiche del mondo dello spettacolo.

Giulia Valentina e Paola Turani

La prima coppia di BFF vip è tutta italiana: Giulia Valentina e Paola Turani sono due delle influencer più famose nel nostro Paese e sono anche migliori amiche. Prima di condividere la ribalta social, le due colleghe digitali sono soprattutto compagne di vita e di viaggio: come dimostra un recente post di Paola dedicato alla vacanza trascorsa con Giulia in montagna un anno fa.

Gigi Hadid e Kendall Jenner

Le due top model sono cresciute a pochi chilometri di distanza, la bionda e neo-mamma a Malibu, la brunetta del clan Kardashian-Jenner a Kalabasas, in California. L’amicizia di Gigi Hadid e Kendall Jenner però ha girato un po’ tutto il globo, tra una passerella e uno shooting fotografico per i brand di moda più famosi del mondo.

Maisie Williams e Sophie Turner

Hanno interpretato il ruolo di sorelle nella serie Il Trono di Spade, ma il rapporto non si è limitato al set cinematografico. Siamo sicuri che alla fine delle riprese Maisie Williams e Sophie Turner hanno condiviso tantissimo, tanto da diventare BFF.

Camihawke e Alice Venturi

Camihawke è l’influencer scelta da Carlo Cracco per il cooking show di Rai 2 “Nella mia cucina” e Alice Venturi, in arte social AliceLikeAudrey, è una make-up artist che da più di dieci anni si è trasformata anche in imprenditrice digitale, ma soprattutto le due ragazze sono migliori amiche. Nel 2019 le due BFF sono anche state protagoniste della webserie 20900, il cui nome deriva dal codice di avviamento postale di Monza.

Chrissy Teigen e Kim Kardashian

La regina del selfie Kim Kardashian e la modella Chrissy Teigen si conoscono da oltre 10 anni. Tra matrimoni, crisi, figli e apparizioni social le due hanno stretto un legame che pare indissolubile, forse complice anche la comune carriera musicale dei due mariti, John Legend e Kanye West.

Michelle Hunziker e Serena Autieri

L’anno scorso in un’intervista era stata la stessa Serena Autieri a parlare del forte legame che la unisce alla presentatrice tv Michelle Hunziker: “Siamo amiche da tempo e abbiamo scoperto una passione comune per le montagne. Le nostre figlie sono quasi coetanee e si divertono molto insieme. In agosto abbiamo dormito una notte in tenda, comminato insieme per delle ore”, raccontava l’attrice parlando delle vacanze trascorse sulle Dolomiti con l’amica: “Questo soggiorno mi ha aiutato a superare i miei limiti. Sono una persona molto prudente e ho sempre avuto paura di cimentarmi in esperienze un po’ pericolose”.

Jessica Biel e Jennifer Gardner

Le due attrici si sono conosciute nel 2010 sul set di un film, da allora non si sono più lasciate. Parlando della sua BFF Jessica Biel, Jennifer Gardner ha detto: “Il suo cuore è fatto d’oro. Una volta che si appassiona a qualcosa, che sia un’amicizia, un ruolo cinematografico, o una buona causa, puoi contare su di lei in modo assoluto”.

Emma Stone e Jennifer Lawrence

Sono due delle giovani attrici più famose e promettenti di Hollywood, già vincitrici di Oscar e numerosissimi altri premi, ma Emma Stone e Jennifer Lawrence sono soprattutto BFF. La cosa migliore del loro rapporto è che, nonostante la carriera le metta in competizione, tra le due non c’è rivalità: «Se non fossi la sua più grande fan l’avrei già azzoppata», aveva scherzato Jennifer Lawrence e Emma Stone aveva risposto: «C’è stato un periodo in cui pensavo “Oh, il mio ego sta impazzendo, è così grandiosa, vivace e piena di talento che sono rovinata. Non lavorerò mai più”. Dopo però ho capito che siamo diverse e che c’è spazio per entrambe».

Selena Gomez e Taylor Swift

Anche in questo caso le due BFF condividono la carriera, ma è quella musicale: Selena Gomez e Taylor Swift sono migliori amiche da ben 13 anni. Ne hanno passate tante insieme, dallo sviluppo della carriera alle rotture sentimentali (come quella da Justin Bieber che ha segnato profondamente Selena).

Vanessa Hudgens e Ashley Tinsdale

Cantavano l’una al fianco dell’altra in High School Musical, o forse sarebbe meglio dire l’una contro l’altra, dato che nel film Disney erano rivali. Nella vita vera, invece, Vanessa Hudgens e Ashley Tinsdale sono grandi amiche. Infatti, quando Ashley si è sposata indovinate chi le ha fatto da damigella? Proprio Vanessa.