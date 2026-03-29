Bermuda o al ginocchio, la nuova tendenza della primavera 2026

Dimenticate shorts e pantaloni lunghi: la primavera 2026 riscopre il fascino dei bermuda e dei modelli al ginocchio, protagonisti assoluti del guardaroba di stagione. Le passerelle e lo street style parlano chiaro: i pantaloni al ginocchio sono la vera svolta della moda primavera 2026. Un capo che fino a poco tempo fa divideva, oggi torna con forza grazie a reinterpretazioni moderne, tagli sartoriali e tessuti ricercati. Non più solo casual o sportivi, ma veri alleati di stile per look sofisticati e contemporanei. Dai modelli più strutturati a quelli morbidi e fluidi, i bermuda diventano un capo versatile capace di adattarsi a diverse occasioni. La lunghezza al ginocchio, in particolare, conquista perché riesce a bilanciare eleganza e praticità, rendendoli perfetti sia …

Dimenticate shorts e pantaloni lunghi: la primavera 2026 riscopre il fascino dei bermuda e dei modelli al ginocchio, protagonisti assoluti del guardaroba di stagione.

Le passerelle e lo street style parlano chiaro: i pantaloni al ginocchio sono la vera svolta della moda primavera 2026. Un capo che fino a poco tempo fa divideva, oggi torna con forza grazie a reinterpretazioni moderne, tagli sartoriali e tessuti ricercati. Non più solo casual o sportivi, ma veri alleati di stile per look sofisticati e contemporanei.

Dai modelli più strutturati a quelli morbidi e fluidi, i bermuda diventano un capo versatile capace di adattarsi a diverse occasioni. La lunghezza al ginocchio, in particolare, conquista perché riesce a bilanciare eleganza e praticità, rendendoli perfetti sia per il giorno che per la sera.

Il ritorno di un capo discusso che ora convince tutti

Per anni considerati difficili da indossare, i pantaloni al ginocchio tornano sotto una nuova luce. Il merito è delle nuove proporzioni e delle linee pulite che li rendono più facili da abbinare. La tendenza primavera 2026 punta su silhouette essenziali e tagli sartoriali, capaci di valorizzare la figura senza rinunciare al comfort.

Non mancano le varianti: dai bermuda in denim a quelli in tessuti leggeri fino alle versioni più eleganti in lino o cotone strutturato. I modelli a vita alta e dal taglio ampio sono tra i più apprezzati, perché slanciano la silhouette e permettono abbinamenti sia con blazer che con top minimal. Il risultato è un look equilibrato, moderno e mai banale.

Come indossarli senza sbagliare look

La chiave per portare con stile questa tendenza sta negli abbinamenti. I pantaloni al ginocchio funzionano al meglio con capi che ne esaltano la linea. Giocare con le proporzioni, scegliendo top aderenti o giacche strutturate, aiuta a creare outfit armoniosi e attuali, adatti a diverse occasioni.

Anche le scarpe fanno la differenza: sandali minimal, slingback o mocassini possono cambiare completamente il risultato finale. Accessori e dettagli curati trasformano i bermuda in un capo chic e contemporaneo, capace di passare con naturalezza da un contesto informale a uno più elegante, confermandosi come uno dei must-have della stagione.