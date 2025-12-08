Un monologo da brividi: Benigni svela il segreto di San Pietro su Rai 1

Mercoledì 10 dicembre 2025 alle 21:30, su Rai 1 andrà in onda “Pietro – Un uomo nel vento”, una serata–evento che segna la prima mondiale di un racconto televisivo denso di fede, storia e umanità. Per la prima volta, l’ambientazione sarà il cuore del Vaticano. Lo spettacolo si svolge infatti nei Giardini Vaticani, con immagini e suggestioni che collegano visivamente e spiritualmente lo spettatore ai luoghi che custodiscono la memoria di San Pietro.

Ed al pari di quanto fatto in passato su Dante e sulla Divina Commedia, si tratterà di un monologo intimo ed universale firmato Roberto Benigni. Il comico – ma lui è un interprete a tutto tondo – sarà protagonista assoluto della serata. Il suo racconto durerà quasi due ore, nel corso delle quali Benigni parlerà della vita di San Pietro, “il principe degli Apostoli”, a cui secondo la tradizione cristiana Gesù affidò la guida della sua Chiesa. E le cui ossa (a lui attribuite con “cauta” certezza) vennero ritrovate sotto Papa Pio XII nel 1939.

Pietro – Un Uomo nel Vento, la storia del Principe degli Apostoli

La narrazione coprirà tutto il cammino di Pietro: da pescatore di Cafarnao, in Galilea, fino al momento in cui incontra Gesù. E poi, dalla sua conversione, passando per le prime predicazioni, fino all’arrivo a Roma, ai periodi di persecuzione, all’arresto nel carcere Mamertino, per concludersi tragicamente con il martirio a testa in giù per sua stessa volontà.

È un percorso di cadute e risalite, di dubbi e di fede, ma soprattutto un viaggio umano, e Benigni stesso lo ha detto: “Mi sono innamorato di Pietro”. Lo definisce un uomo “proprio come noi”: capace di sbagliare, di soffrire, di essere in bilico tra paura e amore. L’obiettivo dello spettacolo non è soltanto storico-religioso, ma profondamente umano e spirituale. Attraverso la storia di San Pietro, Benigni cerca di far emergere un messaggio universale.

L’amore come forza che trasforma, il valore della fede, la fragilità e la grandezza dell’essere umano. E la scelta del luogo — i Giardini Vaticani, la necropoli sotto la Basilica di San Pietro — non è casuale: serve a radicare la storia in una dimensione reale, materiale, che unisce visione e memoria, passato e presente.

Per la Rai è “un regalo all’Italia”

Secondo l’a.d. di Rai, Giampaolo Rossi, si tratta di un “regalo all’Italia”: uno spettacolo che coniuga arte, cultura, spiritualità e riflessione, valorizzando sia l’eredità religiosa sia il ruolo del servizio pubblico nel proporre, in un tempo frenetico e distratto, occasioni di pausa e di introspezione.

“Pietro – Un uomo nel vento” è un racconto vivo, pulsante, che fa risuonare le inquietudini e le speranze dell’essere umano attraverso la figura di uno dei protagonisti più importanti della storia cristiana. Ed è un invito a riflettere sulla propria fragilità, sulla fedeltà, sull’amore e sulla possibilità di riscattarsi, a breve distanza da Natale.

Per chi è credente può essere un’esperienza di fede e memoria. Per chi non lo è, un racconto di vita e testimonianza, un’occasione per comprendere la portata storica e culturale della figura di San Pietro. In ogni caso: uno spettacolo dall’elevata caratura artistica, capace di unire sacro e profano, passato e presente, senso del divino e senso dell’umano.