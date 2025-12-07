Eleganti e strepitose | le lasagne perfette per stupire a Natale

Lasagne di mare, un primo piatto elegante e festivo con pesce fresco o surgelato, besciamella cremosa e sfoglie perfette: facile da preparare, ma irresistibile per davvero!

Lasagne di mare: uniscono pesce fresco o surgelato con una besciamella cremosa, per un primo piatto scenografico ed irresistibile da servire durante le feste.

Non c’è niente di più bello che portare in tavola un piatto che sembra complicato ma in realtà è semplice da fare. Le Lasagne di mare hanno quel fascino speciale, grazie al mix perfetto tra il profumo di mare, la cremosità della besciamella e la soddisfazione di vedere tutti gli occhi puntati sul piatto. Già mentre le stai componendo, il profumo in cucina ti farà sorridere e ti sentirai un po’ chef.

Puoi scegliere di usare il pesce surgelato, se vuoi velocizzare i tempi, oppure il pesce fresco per fare davvero la differenza. In entrambi i casi, pochi ingredienti bastano per un risultato da ristorante. Cozze, vongole, gamberi e totani si sposano con la besciamella delicata e le sfoglie di lasagne, creando strati pieni di sapore. È un piatto che sa di festa e fidati, conquista tutti, dai più piccoli agli amici più esigenti.

Lasagne di mare: un piatto favoloso da servire a Natale!

Allora dai, non perdere tempo, prepara tutto sul piano di lavoro, accendi il forno e allaccia il grembiule. In poco tempo avrai un piatto che farà la sua bellissima figura in tavola sorprendendo e deliziando tutti i tuoi ospiti. L’unico rischio? Che sparisca in fretta: quindi conviene preparare una teglia extra. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti surgelata o 1 ora con pesce fresco

Tempo di cottura: 30-35 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per le Lasagne di mare

Per 4-5 persone

Lasagne di pesce surgelato

250 g di lasagne

1 kg di misto di pesce surgelato

2 spicchi di aglio

1 bicchiere di vino bianco secco

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Prezzemolo q.b.

Besciamella

1 l di brodo di pesce o acqua

100 g di burro

100 g di farina 00

Sale q.b.

Pepe q.b.

Con il pesce fresco

250 g di lasagne

500 g di cozze

500 g di vongole

300 g di totani

300 g di gamberi

300 g di orata, merluzzo, cernia o altro

250 g di pomodorini

2 spicchi di aglio

1 bicchiere di vino bianco secco

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Besciamella

1 l di brodo di pesce o acqua

100 g di burro

100 g di farina 00

Sale q.b.

Pepe q.b.

Come si preparano le Lasagne di mare

Se usi il pesce surgelato, fallo scongelare leggermente prima di metterlo in padella. Versa un po’ di olio e 2 spicchi di aglio tritati. Aggiungi il pesce e lascia insaporire a fiamma media, poi sfuma con il vino bianco e lascia evaporare l’alcol. Non serve cuocere troppo, vogliamo solo che i sapori si amalgamino e il profumo invada la cucina. Aggiusta di sale, pepe e aggiungi prezzemolo fresco tritato. Con il pesce fresco, invece, devi fare qualche passaggio in più. Pulisci bene cozze e vongole, rimuovendo eventuali filamenti e sabbia. In una padella ampia apri cozze e vongole con un po’ di olio e aglio, sfuma con vino bianco e tieni da parte il liquido che rilasceranno: servirà per insaporire la besciamella o il sugo. Salta tutto velocemente gamberi, totani e il pesce a pezzi con un po’ di olio e uno spicchio di aglio, aggiungi i pomodorini tagliati a metà e cuoci pochi minuti, giusto il tempo che prendano sapore senza diventare gommosi.

Preparare la besciamella

Sciogli il burro in un pentolino, aggiungi la farina e mescola bene fino ad ottenere una pastella dorata. Versa poco a poco il brodo di pesce, mescolando senza fermarti ed energicamente con una frusta, fino ad ottenere una crema liscia e vellutata. Aggiusta di sale e pepe, dopodiché vedrai che profumo incredibile! Non ti resta che comporre la lasagna ungendo leggermente una teglia. Stendi un primo strato di besciamella sul fondo, poi sistema le sfoglie di lasagne e aggiungi un primo strato di sugo di pesce, con un po’ di besciamella, alternando gli strati fino a terminare gli ingredienti. L’ultimo strato deve essere di besciamella con qualche pezzo di pesce per decorare. Inforna a 180 gradi per 30-35 minuti, fino a quando la superficie sarà dorata e invitante. Lasciale assestare qualche minuto prima di tagliarle, così resteranno compatte e belle da servire.

Vedrai che le Lasagne di mare renderanno perfetto il tuo Natale o qualunque pranzo o cena speciale. E per una variante altrettanto elegante, puoi provare le Lasagne con la zucca: stessa goduria pazzesca, colori e un gusto delicato ma invitante, ideale per sorprendere tutti. Buon appetito!