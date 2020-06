I costumi Benetton per l’estate in arrivo sono colorati e dal tocco naive. Costumi donna pieni di righine alla marinaretta, ruches e colori brillanti che lascerebbero a occhi aperti ogni bambino sulla spiaggia. I costumi Benetton in catalogo sono a bikini, a fascia e interi, dai tagli sportivi con slip tradizionale a vita bassa, con laccetti laterali o senza, o a vita alta per un tocco più vintage. Diamo uno sguardo più da vicino ai costumi da bagno firmati Benetton.

I bikini

Foto Benetton

Il classico top a triangolo è disponibile in tanti colori e in fantasie geometriche, anche se non manca qualche pezzo a stampa floreale, ad esempio quello con fiori in bianco e nero e lacci da intrecciare sul busto.

Foto Benetton

Il rosso acceso, il verde acqua e il blu elettrico sembrano essere le nuances più accattivanti tra i costumi Benetton, ma se vi piacciono le righine orizzontali troverete sicuramente più scelta. Prendete il bikini a righe orizzontali bianche e nere con inserti in lurex, ad esempio!

Foto Benetton

Il lurex e i tessuti metallizzati sono sicuramente due delle tendenze più accattivanti della stagione! Abbinate il tutto a slip in coordinato o a contrasto, a vita media o a vita bassa, con bordi arricciati o lisci.

Foto Benetton

I costumi Benetton non fanno scintille, ma ricordano quelli di quando eravamo bambine e questo ci piace!

Costumi Benetton a fascia

Foto Benetton

In alternativa al bikini a triangolo si può scegliere un sopra a fascia: il catalogo Benetton propone fasce con rusches arricciate in giallo brillante, fasce con ferretti arricciate al centro, fantasie a mini-righe orizzontali in blu e rosso, bianco e nero, a maxi bande rosse e bianche, con fiori stilizzati e chi più ne ha più ne metta.

Foto Benetton

Le fantasie e i colori si ripropongono su bikini, fasce e interi come è prevedibile, è il taglio che cambia!

I costumi interi

Foto Benetton

Infine i costumi interi Benetton: il nostro preferito è quello in lurex e a bande verticali larghe in colori a contrasto: rosso, verde acqua, blu, giallo e bianco sporco.

Foto Benetton

Una sorta di arcobaleno in verticale insomma, d’altronde Benetton e i colori vanno a braccetto da sempre, si sa.

Foto Benetton

Per un look classico e raffinato con i costumi interi neri non si può sbagliare, ad esempio col monospalla con rusches lungo il bordo o con il modello a spalle scoperte e maxi volant sul petto.

Foto Benetton

Anche tra i costumi interi non mancano i modelli in blu elettrico e rosso accesissimo, per un bagno di colore!