Benessere mentale: perché dedicare tempo a te stessa non è egoismo

Nell’ultimo periodo ti senti molto stanca e sopraffatta dalle cose da fare: il lavoro è sempre di più, gli impegni familiari sono difficili da incastrare e la vita sembra ti stia scivolando tra le mani. Quando ci si sente così è importantissimo fare una sola cosa: fermarsi.

Bisogna capire come poter organizzare al meglio il proprio tempo e cercare di trovare anche solo un’ora al giorno da dedicare a se stessi. Il benessere mentale non è assolutamente da sottovalutare.

Nonostante tu sia consapevole dell’importanza di fermarsi, ricaricarsi e concentrarsi per un attimo su se stesse, ti sembra impossibile dover rinunciare ad altro per metterti al primo posto anche solo per un istante. Lo vedi come un atteggiamento egoista che ti mette in cattiva luce. Ma è davvero così?

Il benessere mentale non è da sottovalutare, ecco cosa dicono gli esperti

Dare priorità al proprio benessere significa migliorare la qualità della propria vita. Sentirsi bene e mettersi in contatto con la propria mente è fondamentale per poter affrontare al meglio tutte le difficoltà della vita.

Il benessere mentale non va assolutamente sottovalutato, ecco perché non devi assolutamente sentirti egoista o una persona sbagliata se decide di dare priorità ai propri interessi.

A confermarlo ci pensano anche gli esperti del settore, come gli psicologi, che anzi suggeriscono vivamente di intraprendere un percorso che possa portare ad un sano equilibrio interiore e ritrovarsi con se stessi per imparare a vivere al meglio.

Esiste il cosiddetto sano egoismo che fondamentalmente ognuno di noi dovrebbe avere, ecco perché è importante capire quando e come poter ritagliarsi del tempo per se stessi.

Come ritrovare il benessere mentale? Esistono tantissimi modi. Ad esempio potreste prendervi un’ora per dedicarvi alla meditazione, per fare una passeggiata in mezzo alla natura in solitaria, per praticare una lezione di yoga o una disciplina interessante e più dinamica come il pilates.

Se tutto ciò non ti convince prova a porti delle domande e ad ascoltarti. Domandati cosa vorresti imparare, cosa vorrei fare e cosa ti incuriosisce. Chiediti cosa potrebbe aiutarti a metterti in contatto con te stessa e a recuperare quel benessere psicologico che sembra essere stato accantonato a lungo.

Vedrai che un po’ alla volta riuscirai a connetterti con te stessa e a riprendere in mano la tua vita nei migliori dei modi. Per evitare di sentirsi cariche di responsabilità e di cose da fare, è importante imparare a selezionare le priorità dalle cose che possono tranquillamente essere rimandate o addirittura delegate.

Delega il più possibile e vedrai come la leggerezza delle cose da fare ti permetterà di trovare tempo per te stessa e sentirti più serena!

