Benedetta Parodi, “Se Barbie sapesse cucinare…”: il primo piatto scenografico ma semplicissimo per fare un figurone con gli ospiti

E’ Barbie mania anche in cucina, Benedetta Parodi ci mostra la ricetta di un piatto total pink per soprendere gli ospiti a tavola.

Benedetta Parodi ha condiviso una delle sue ultime ricette che si ispira un po’ a Barbie, un piatto rosa, colorato e gustoso, per seguire le tendenze anche a tavola. Da quando è uscito il film la Barbie mania si è diffusa ovunque.

Tra filtri Instagram, modi di vestire e video divertenti, tutto è ispirato al celebre film. Così era inevitabile che un tocco di rosa non arrivasse anche a tavola e a suggerirlo è una maestra dei fornelli: Benedetta Parodi, che con la sua originalità ci regala un piatto originale e come sempre squisito.

La ricetta delle farfalle rosa di Benedetta Parodi, per portare un po’ di Barbie a tavola

Le farfalle rosa di Benedetta Parodi sono un primo davvero gustoso a base di barbabietole. La regina dei fornelli nostrana ha condiviso con i suoi followers la ricetta di questo piatto così originale. Facile da eseguire, è un’ottima idea per colorare i menu e dare un tocco di allegria a tavola.

La ricetta delle farfalle rosa di Benedetta Parodi prevede i seguenti ingredienti: 200 grammi di farfalle, 150 grammi di barbabietola, 1 cipolla, 250 ml di panna, 25 gr di burro, 1 scorza e succo di limone, parmigiano, vino rosso e sale quanto basta. Il procedimento non è complesso e può essere eseguito anche da un principiante dei fornelli.

Bisogna chiaramente seguire le indicazioni per la riuscita del piatto. Come prima cosa bisogna affettare la cipolla e farla rosolare nell’olio e nel burro e poi sfumarla con un po’ di vino. Intanto avremo tagliato le barbabietole a pezzetti e queste saranno aggiunte in padella. Si dovrà aggiungere il sale a seconda dei propri gusti e una volta terminata la cottura si potrà spegnere il fuoco.

A questo punto è il momento di aggiungere la panna alle barbabietole e cipolle e poi frullare frullare il tutto per ottenere quel colore così originale per un piatto che è il fuxia. Ultimato questo passaggio, si potrà rimettere in padella il sugo preparato. Intanto l’acqua sul fuoco sarà bollita e avrete iniziato a cuocere le farfalle. Una volta che la pasta sarà cotta, potrete aggiungerla in padella e mescolarla al sugo, facendola saltare in padella In questa fase si potrà aggiungere anche una spolverata di parmigiano.

Se si preferisce la pasta al dente o comunque non troppo cotta, conviene levare le farfalle dall’acqua qualche minuto prima, tanto continueranno a cuocere in padella con il sugo. E il piatto ispirato a Barbie, interamente fuxia, è pronto.