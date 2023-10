Benedetta Parodi e la “torta di pane”: la ricetta anti-spreco e golosissima da non farsi mancare questo autunno. Tutti i particolari

Benedetta Parodi oltre ad essere una giornalista e scrittrice è conosciuta specialmente per i suoi programmi di cucina, come ad esempio I menù di Benedetta – che l’ha consacrata sulla scena – e Bake Off Italia con il quale ha ottenuto un grandissimo successo. Il suo percorso inizia in maniera differente, poiché la sua prima passione è il giornalismo, tanto è vero che esordisce come conduttrice di Studio Aperto.

Fu solo successivamente che Benedetta abbandona definitivamente questo tipo di carriera e si dedica interamente alla cucina: la sua prima rubrica fu Cotto e mangiato dove nel giro di un minuto e mezzo registra delle puntate direttamente da casa sua e prepara delle ricette semplici da replicare facilmente – specialmente per chi va di fretta.

Benedetta Parodi, la ricetta facile e veloce della torta di pane

Il format di Benedetta piace davvero tanto, specialmente perché la conduttrice non si atteggia mai a grande chef, ma semplicemente ama condividere con il pubblico delle ricette semplici e da poter fare tranquillamente anche a casa senza particolare sforzo. La conduzione dei programmi le porta un enorme successo anche sui social dove ottiene uno straordinario riscontro anche da parte del web.

Il profilo di Ziabene – come ama farsi chiamare – ottiene nel giro di breve tempo oltre 1 milione di follower: la conduttrice e scrittrice oltre a condividere alcuni aspetti della sua vita privata, ama preparare ricette semplici come, ad esempio, la torta di pane che considera un piatto anti-spreco. Ecco nel dettaglio tutti gli ingredienti necessari e tutti i passaggi da compiere per realizzarlo anche a casa.

Come ha spiegato lei stessa sul suo profilo Instagram, la torta di pane è una ricetta davvero molto antica e veniva realizzata dalle nonne dalle mamme per non sprecare il pane avanzato e per non buttare la frutta più matura. Per la realizzazione occorrerà il pane raffermo (250 g) che in casa e che andrà a mollato in una terrina con del latte (500 ml).

Successivamente andranno aggiunti 8 cucchiai di zucchero e due uova e una pera oppure una mela. Setacciare anche due cucchiai di cacao amaro. Una volta mescolato il composto andrà versato all’interno di una pirofila da forno: spolverare ancora un cucchiaio di zucchero e incorporare in superficie delle strisce di burro. In ultimo: infornate a 180° per 40 minuti.