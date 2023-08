Benedetta Parodi e il contorno perfetto per l’estate: sfiziose e saporite verdure gratinate, la ricetta infallibile

Sono immancabili in estate: ecco come preparare delle verdure gratinate, sfiziose e saporite con la ricetta di Benedetta Parodi.

In estate non si può fare a meno di mangiare le verdure che sono leggere e gustose. Per non cucinarle in modo meno banale si può provare la ricetta di Benedetta Parodi: verdure gratinate, croccanti con pan grattato e Parmigiano. È la ricetta perfetta per l’estate.

La consistenza croccante le renderà così sfiziose, quasi fossero patatine fritte, che ne saranno attratti anche i bambini. Un modo diverso per far mangiare le verdure anche a loro (che di solito non ne vanno matti). Non c’è limite alla fantasia: si possono usare tutte le verdure che si preferiscono ad esempio carote, peperoni, zucchine o melanzane.

La ricetta di Benedetta Parodi per preparare le verdure gratinate perfette per l’estate

Si possono ottenere delle verdure gratinate squisite utilizzando il forno in casa. Le alte temperature scoraggiano ad usare questo elettrodomestico ma per questo piatto leggero e gustoso, si può fare il sacrificio.

Gli ingredienti per le verdure gratinate sono:

1/2 melanzana

1/2 peperone

2 carote

2 zucchine

Pan grattato

Olio

Sale

Il procedimento per preparare le verdure gratinate:

Tagliare i peperoni a listarelle e poi a metà. Tagliare le zucchine in modo oblungo. Tagliare le melanzane a fette. Togliere la buccia alle carote usando un pelapatate e poi tagliarle a fette. Condire le verdure con sale e olio. Amalgamare il tutto usando le mani. Aggiungere pangrattato e il Parmigiano e continuare ad amalgamare. Stendere le verdure su una teglia, cosparsa sulla base con olio. Comporre la teglia separando le varie verdure, se si preferisce. Infornare in forno ventilato le verdure gratinate a 180° per 15-20 minuti. Solo le melanzane hanno bisogno di più tempo per cuocere.

Le verdure gratinate sono pronte per accompagnare della carne come un arrosto, un pesce, e avere un piatto completo. Per un pranzo o una cena leggeri e gustosi, anche con ospiti, le verdure si possono servire con una varietà di formaggi. Si possono usare anche altre verdure, man mano che passano le stagioni, come finocchi, zucca o anelli di cipolla. Il procedimento per preparare le verdure gratinate è sempre lo stesso.

Gli scarti delle verdure possono essere usati per preparare un minestrone, frullando il tutto e aggiungendo altri pochi ingredienti. Questa ricetta semplice e veloce permette di gustare delle verdure diverse dal solito, croccanti e saporite. Se si preferisce si possono aggiungere anche delle spezie come curcuma o curry.