Benedetta Parodi diventa “Maleficent” per preparare la crostata di zucca irresistibile a tema Halloween

Benedetta Parodi diventa “Maleficent” e mostra la ricetta per preparare la crostata di zucca perfetta per Halloween, davvero irresistibile.

Halloween si avvicina e cosa c’è di meglio che preparare una ricetta a tema? Si tratta di una crostata di zucca, uno degli ingredienti più amati del periodo autunnale. È perfetta per le pause merenda di grandi e piccini. Prepararla con i bambini, magari mascherandosi, può essere un’attività davvero divertente da fare insieme.

Benedetta Parodi diventa “Maleficent” e mostra come preparare questa crostata di zucca irresistibile, molto semplice da realizzare. Si tratta di una base di frolla al cioccolato e l’ingrediente “segreto” è il latte condensato che sarà aggiunto sia nella frolla che nella farcia, al posto dello zucchero.

La ricetta della crostata di zucca di Benedetta Parodi, perfetta per Halloween

Una golosissima crostata alla zucca dove oltre alla zucca ci sono altri ingredienti buonissimi come il latte condensato e il cioccolato. La parte più divertente resta quella finale, della decorazione, in cui ci si può sbizzarrire come si vuole per creare la torta “più spaventosa” per il giorno del “dolcetto o scherzetto?”.

Gli ingredienti necessari per preparare la crostata di zucca di Halloween sono:

170 g di burro

300 g di farina 00

115 g di latte condensato

1 tuorlo

30 g di cioccolato fondente

scorza di limone q.b.

1 pizzico di lievito

1 pizzico di sale

Per la farcia e la decorazione:

800 g di zucca

250 g di latte condensato

2 uova

2 g di cannella in polvere

2 g di zenzero in polvere

panna montata, cioccolato fondente, colorante alimentare

Procedimento:

Tagliare la zucca a tocchetti e farla cuocere in forno a 180° per non lasciarla asciutta. Un consiglio è quello di foderare la teglia con della carta da forno e aggiungere un ulteriore foglio sulla zucca così che non si sposti troppo durante la cottura.

Aggiungere la farina e il burro in una ciotola. Incorporare 115 g di latte condensato e mescolare.

A parte far sciogliere 30 g di cioccolato.

Nella ciotola aggiungere il lievito, la scorza di limone, un tuorlo e il cioccolato fuso.

Stendere la pasta e fare il bordo usando una rotella, e foderare una cerniera da 24 cm. Se la frolla è troppo morbida, metterla in frigo mentre si prepara la farcia.

Aggiungere la zucca nel frullatore con 240 g di latte condensato, 2 uova, cannella e zenzero.

Bucare usando una forchetta e aggiungere la crema.

Mettere in forno a 160-170° (non troppo alto altrimenti si gonfia e poi si abbassa) per 50 minuti.

Quando la torta si è raffreddata, decorarla con il cioccolato fuso per creare delle ragnatele. Con della panna montata e del colorante rosso, aggiungere dei ciuffetti intorno.

La crostata si può decorare come più si preferisce in tema Halloween e farlo con i bambini è ancora più divertente.