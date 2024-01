L’incontro tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: è tornato il sereno o è una finta pace prima della vendetta?

Belen Rodriguez è tornata dall’Argentina. Al suo arrivo, ecco che l’aspetta Antonino Spinalbese. Tra i due è tornata la pace o è solo “la quiete prima della tempesta“?

In molti saprete che i rapporti tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non sono dei più sereni. A Natale, infatti, la modella ha deciso di portare con sé Luna Marì, figlia avuta proprio dall’hair stylist, in Argentina allontandandola così da suo padre.

Dopo vari botta e rispota sui social tra i due ex fidanzati, Belen torna dalla sua terra natia e incontra subito Antonino Spinalbese.

I paparazzi presenti all’incontro sono rimasti molto più che sorpresi. Scopriamo cosa è successo

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: pace fatta?

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono frequentati per un anno e dal loro amore è nata la piccola Luna Marì. Dopo poche settimane dalla nascita della piccola, i due si sono lasciati, ma hanno comunque cercato di mantenere un rapporto sereno per il bene della piccola.

Questo l’abbiamo visto anche durante il Grande Fratello Vip scorso. Antonino è rimasto nella Casa più spiata d’Italia per mesi ed è stata Belen a prendersi cura della loro figlia.

Stesso gesto, lo abbiamo visto anche da parte di Spinalbese, quando la modella ha affrontare un brutto periodo di depressione.

Negli ultimi mesi, però, sembra che i rapporti siano cambiati. Belen ha deciso di portare Luna Marì con sé a Natale a Firenze e poi in Argentina per Capodanno.

Antonino, tramite social, si è detto dispiaciuto di non aver potuto abbracciare sua figlia nella giornata del 25 dicembre ed è rimasto ancora più deluso quando non ha potuto salutare la sua piccola prima del volo per l’Argentina.

Belen, molto arrabbiata, a risposto per le rime all’ex fidanzato. Secondo quanto rivelato dalla modella, è stato lui a decidere di non voler prendere Luna per le feste.

La bella Rodriguez aveva anche deciso di passare alle vie legali dopo le parole e i gesti di Antonino.

I giorni sono passati e Belen ha dovuto fare le valigie per tornare in Italia, dopo aver deciso di non volerlo fare più. La donna ha preso l’aereo con sua figlia e Santiago (bimbo avuto con Stefano De Martino) ed è tornata a casa sua.

I fotografi di Chi non hanno perso un attimo. Nel nuovo numero, infatti, ecco che spuntano le foto dell‘incontro tra Belen e Antonino insieme alla loro piccola Luna Marì.

Nonostante i pronostici, i due sembrano in pace, ma non intimi. Il rapporto ha affrontato una crisi, ma probabilmente è tornato il sereno.

Antonino è stato furbo: si è presentato con un mazzo di tulipani coloratissimi per la sua ex fidanzata.

Belen, una volta visti, non ha più potuto tenere il broncio. Questo è un esempio bello: una coppia ormai separata rimane unita per il bene della loro figlia invece di farsi la guerra