Belen festeggia il Natale a Firenze e il Capodanno in Argentina. Luna Marì sarà con lei ed Antonino Spinalbese è furioso

Belen Rodriguez ha portato con sé la piccola Luna Marì, nata dall’amore con l’hairstylist Antonino Spinalbese, per le vacanze di Natale a Firenze.

La modella avrà sua figlia con sé anche a Capodanno che festeggerà in Argentina. L’ex fidanzato è su tutte le furie

Belen Rodriguez si frequenta da qualche mese con il suo amico di vecchia data ed imprenditore Elio Lorenzoni. La loro storia va a gonfie vele e la modella sembra molto più raggiante in questo ultimo periodo.

L’uomo ha già fatto la proposta di matrimonio alla sua amata ed ha anche conosciuto i suoi figli piccoli che già lo adorano. Mancano solo le vacanze di Natale da passare tutti insieme ed Elio Lorenzoni si potrà dire ufficialmente di famiglia .

Questo è infatti il primo Natale e Capodanno che passano insieme come coppia. Hanno così deciso di festeggiare il 25 dicembre a Firenze, mentre la fine dell’anno verrà celebrata in Argentina con tutta la famiglia della modella.

Sarà una vera presentazione perché saranno presenti tutti i parenti di Belen.

Ad accompagnare la coppia ci sarà anche la piccola Luna Marì che così non festeggerà le feste con il suo papà Antonino Spinalbese.

L’uomo non ha preso affatto bene la notizia. Ecco cosa è accaduto

Belen Rodriguez porta con sé Luna Marì per festeggiare Natale e Capodanno, ma Antonino Spinalbese è furioso

Belen Rodriguez, dopo aver cambiato totalmente il look, ha organizzato tutte le feste, tra cui il Natale ed il Capodanno.

La prima l’ha appena celebrata nel verde del sud di Firenze, ad Alberata, mentre Capodanno lo passerà in compagnia con la sua famiglia ed il fidanzato Elio Lorenzoni nellà città natia argentina della modella.

Cecilia Rodriguez ed il futuro marito Ignazio Moser sono già in Argentina con i genitori di lei e la stanno aspettando per celebrare la fine dell’anno.

Per le feste, Belen porterà con sé anche Luna Marì ed il papà Antonino Spinalbese, nonché ex fidanzato della Rodriguez, non è affatto d’accordo.

Se Santiago, primogenito della modella nato dall’amore con Stefano De Martino, passerà le feste con il padre, la piccola Luna si trova in mezzo a due fuochi.

Antonino e la piccola hanno un rapporto davvero stretto e si amano da impazzire. Quando Belen erà giù a causa di una forte depressione, l’hairstylist si è preso cura sia di Luna che di Santiago perché la situazione in casa era veramente difficile.

Nonostante tutto l’aiuto dato, Spinalbese è rimasto a bocca asciutta e non potrà festeggiare le feste con la sua piccola Luna Marì.

Belen ha fatto però una proposta all’ex fidanzato, da quello che rivelano i rumors: “Prendersi un albergo o una casa ad Alberata e passare lì da solo con lei il 25 dicembre“.

Dalle storie Instagram di lui, sembra che questo non sia avvenuto e che lui e la figlia abbino purtroppo passato il Natale divisi.

Forse per Capodanno la Rodriguez sarà più magnanima….