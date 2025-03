Belcanto 2, la seconda stagione della fiction si farà?

Un finale ricco di emozioni contrastanti, quello della fiction di Rai 1 Belcanto. La serie con Vittoria Puccini e Carmine Recano si è conclusa lunedì 17 marzo, con la quarta ed ultima puntata in onda in prima serata. Una puntata che ha avuto come sottofondo le più belle opere di Giuseppe Verdi, colui che, rapito dal suo talento, ha offerto a Carolina Cuoio il ruolo di Fenena nel Nabucco.

Negli ultimi episodi della serie è successo di tutto, dall’avvelenamento di Carolina per mano della sorella Antonia all’incidente di Enrico, ridotti in fin di vita durante uno scontro a fuoco con gli austriaci. Quest’ultimo, però, ha ripreso conoscenza proprio quando Carolina ha terminato la sua esibizione canora. I due avranno modo di ritrovarsi nella seconda stagione della fiction? Ecco cosa si sa, al momento, circa un possibile secondo capitolo.

Belcanto, cosa emerge sulla seconda stagione della serie con Vittoria Puccini

Belcanto è terminata da qualche giorno ma i telespettatori sognano già una seconda stagione. Questo perché, come spesso accade per le fiction, il finale lascia spazio a un possibile seguito. Non solo per quanto riguarda il futuro di Carolina Cuoio, decisa ad abbandonare il sogno del canto, e il rapporto conflittuale tra le figlie di Maria: il pubblico sogna soprattutto la reunion tra la protagonista ed Enrico De Marchi.

L’ultima scena della prima stagione, infatti, potrebbe far pensare proprio che Carolina rinunci al successo per seguire l’amore. Tutto questo potrebbe andare in scena in un secondo capitolo della serie che però, al momento, non è stato ufficializzato. Per adesso, infatti, la seconda stagione di Belcanto non risulta in programmazione per Rai Fiction, ma non è escluso che il seguito arriverà.

Come già detto, il finale della serie ha lasciato aperti diversi spiragli narrativi e a questo si aggiungono gli ottimi ascolti ottenuti dalla fiction sin dalla prima puntata. Anche sui social, il pubblico ha promosso a pieni voti la serie, commentando live gli episodi andati in onda (in particolare su X, l’ex Twitter) e richiedendo a gran voce l’arrivo di una nuova stagione.

Oltre ai risvolti della storia d’amore tra Carolina ed Enrico, i telespettatori sono curiosi di scoprire anche il futuro di Maria Cuoio, che a Milano si è divisa tra il legame col suo ex storico Giacomo Lotti e il nuovo sentimento che prova per Domenico. Inutile dire che gran parte del pubblico “fa il tifo” per la coppia formata dalla cantante e Domenico, interpretato dall’amatissimo Carmine Recano.