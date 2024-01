Befanini toscani, ricetta dei biscotti della Befana da regalare ai bambini

I befanini toscani si preparano con una ricetta tradizionale che vi consente di sformare i biscotti con zuccherini colorati amati dai bambini

Nel giorno dell’Epifania non possono mancare in tavola questi deliziosi befanini toscani, i biscotti tipici e tradizionali che si consumano insieme a tutta la famiglia, con enorme gioia dei bambini, è inteso. Con la nostra ricetta potete prepararli anche voi in poche mosse e li potete anche inserire nella calza della Befana.

Questi biscottini sono caratterizzati da una copertura di zuccherini colorati, che li rendono ancora più golosi e accattivanti. La loro preparazione è semplice, gli ingredienti genuini, e quindi non potete perdere l’occasione di prepararli per far contenti tutti i bimbi di casa, e non solo.

La ricetta dei befanini toscani

Fate felici i bambini e i golosi di casa proponendo loro questi befanini toscani, dei biscottini squisiti che potrete preparare con enorme facilità perché la ricetta è davvero semplicissima, un vero e proprio gioco da ragazze!

Per realizzare i befanini toscani dovrete radunare sul piano di lavoro i classici ingredienti che di solito si usano per fare dei biscotti di pasta frolla, quindi vi occorre il burro, le uova, la farina e lo zucchero, oltre a qualche altro elemento che rende l’impasto super delizioso. Andiamo a vedere come si prepara la ricetta dei befanini passo dopo passo.

Ingredienti

500 gr di farina 00

3 uova

300 gr di zucchero semolato

150 gr di burro a temperatura ambiente

50 ml di latte

un pizzico di sale

una bustina di lievito per dolci

qualche cucchiaio di rum

la scorza grattugiata di mezzo limone

Zuccherini colorati (mompariglia) a piacere

Procedimento

Ecco come si prepara la ricetta dei befanini toscani. Preparate una pasta frolla, quindi fate una fontana con la farina setacciata insieme al lievito per dolci, al centro mettete il burro a temperatura ambiente, un pizzico di sale, due uova e un tuorlo (tenete l’albume da parte), lo zucchero, la scorza di limone grattugiata e il rum. Mescolate rapidamente e impastate aggiungendo un po’ di latte fino ad ottenere una palla di impasto, avvolgetela nella pellicola per alimenti e ponete dentro al frigo a riposare. Dopo che è trascorso il tempo di riposo riprendete la frolla e stendetela con un mattarello in una sfoglia alta poco meno di mezzo centimetro. Tagliate i biscotti nella forma che più piace. Potete fare i befanini toscani rotondi, a forma di cuore o di stella, a forma di stivale, ecc. Usate un tagliabiscotti se ce l’avete oppure tagliate l’impasto a losanghe. Disponete i biscotti su una teglia coperta di carta forno e spennellateli con l’albume avanzato, leggermente sbattuto. Completate coprendoli abbondantemente con gli zuccherini colorati. Infine trasferite la teglia nel forno preriscaldato a 180 gradi e fare cuocere per circa 15 minuti, controllate la cottura perché devono dorarsi ma non diventare scuri.

La chef consiglia di dare uno sguardo a queste idee per befanini toscani colorati per trovare l’ispirazione giusta per le vostre creazioni.