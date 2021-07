Meghan Markle non è soltanto la duchessa più chiacchierata al mondo, ma è anche un’icona di bellezza riconosciuta a livello globale. Famosa per il suo incarnato luminoso e i capelli effetto seta, Meghan Markle è stata incoronata di recente come l’icona di bellezza più degna di nota tra le celebrità, superando persino la regina indiscussa Kim Kardashian e la cantante Taylor Swift.

A stilare la classifica è un’indagine del brand australiano RY, che ha contato gli articoli globali dedicati alla beauty routine delle star: la duchessa di Sussex batte tutti con 88,5 milioni di articoli, seguita da Kim Kardashian con 71.280.000 articoli e Taylor Swift con 60.652.000 articoli.

La beauty routine di Meghan Markle

Ma come si compone la beauty routine della moglie del principe Harry? In realtà, tutto quel che sappiamo sui rituali di bellezza della duchessa risale a quando Meghan era un’attrice promettente e il principe Harry non aveva ancora incrociato la sua strada.

Ai tempi, l’aspirante duchessa tesseva le lodi di diversi prodotti skincare: dai prodotti del brand nipponico Tatcha, che utilizzava specialmente per il corpo, alle creme rassodanti low cost di Nivea, fino al siero visto di Decleor. Questo per quanto riguarda la skin routine. Passando al make up, tra i suoi marchi preferiti, annoverava Yves Saint Laurent e Charlotte Tilbury.

Tutti i segreti di bellezza della duchessa di Sussex

Sappiamo anche che adora i trattamenti anti-crespo alla cheratina per domare la sua folta e bellissima chioma di capelli e che settimanalmente esegue trattamenti facial dalle più rinomate visagiste. Nella sua trousse, non mancano mai rossetti nude look, kajal color carbone o dark brown, sieri a base di estratti vegetali e pregiati oli essenziali. Insomma, pochi e semplici prodotti di qualità per una bellezza tutta al naturale!