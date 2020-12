Meghan Markle ha uno stile subito riconoscibile, elegante ma personale: anche nelle occasioni formali, non ha abbandonato il proprio gusto, scegliendo con cura abiti e accessori.

Per questo, il suo modo di vestire è molto ricercato e copiato: come tutti i reali (o ex), è sempre sotto la lente d’ingrandimento e di ogni capo che indossa si conosce lo stilista e il nome del modello, scarpe incluse.

La duchessa è fedele ai suoi marchi preferiti: Jimmy Choo, Tamara Mellon e Aquazzurra sopra tutti. I suoi modelli preferiti sono le decolleté a punta col tacco stiletto in vari colori e materiali, lisce o con dettagli particolari

Meghan sceglie il tacco altissimo

Bups o stivali, l’imperativo è tacco alto: vi siete allenate per avere il portamento regale della bellissima Meghan? Diamo un’occhiata ai modelli di scarpe più ricercati dopo che la moglie di Harry li ha indossati nelle occasioni ufficiali.

Jimmy Choo

Foto Getty Images | Pool/Samir Hussein

Nel marzo 2018, per un appuntamento a Belfast, in Irlanda del Nord, la duchessa di Sussex ha indossato un paio di Jimmy Choo “Romy” 100 Pumps in Oxid Velvet. Uno dei modelli di punta del marchio, è disponibile in diversi colori e materiali.

Aquazzurra

Foto Getty Images | Samir Hussein

Per l’annuncio ufficiale del fidanzamento con Harry, la Markle ha scelto un paio di Aquazzurra, le Pumps Very Matilde 105 in suede, andate subito praticamente sold out.

Foto Getty Images | Jeff Spicer

Sono le Rendez Vous Pump 105 per i Endeavour Fund awards del 2019. Una meravigliosa decolleté gioiello che esalta la caviglia.

Tamara Mellon

Foto Getty Images | Karwai Tang

Alla cerimonia dei 91st Field of Remembrance presso Westminster Abbey nel novembre dell’anno scorso, Meghan ha indossato un paio di stivali di Tamara Mellon, fondatrice anche del marchio Jimmy Choo. I PIC Knee High 90 sono alti e in morbidissima nappa cascante, perfetti con la gonna.

Foto getty Images | WPA Pool

Sempre dello stesso marchio le Paramour 105, con doppio cinturino. Il tacco? Ovviamente di 10 centimetri.

Sarah Flint

Foto Getty Images | Karwai Tang

Indossati durante una visita a Bristol nel febbraio del 2019 e sono subito andati sold out: questi stivali verde oliva sono piaciuti moltissimo alle fan di Meghan, che è una grande amante del marchio Sarah Flint. Si calcola abbia circa 30 loro paia di scarpe.

Foto Getty Images | Karwai Tang

Ecco infatti, durante il tour in Oceania col marito, scegliere un paio di sandali dello stesso brand, il modello Grear, per una passeggiata lungo la Kingfisher Bay Jetty sull’Isola di Fraser.

Castañer

Foto Getty Images | Ryan Pierse

Per una passeggiata sulle spiagge australiane, Meghan ha scelto un classico paio di espadrillas con zeppa, le Carina di Castañer. Un modello che sta bene a tutte, senza tempo e soprattutto capace di regalare qualche centimetro senza farci soffrire.