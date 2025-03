Beautiful spoiler, tragedia per i Forrester: gli restano solo sei mesi di vita

Le vicende professionali dei protagonisti di Beautiful sono spesso strettamente legate a quelle personali e sentimentali. Questo perché la maggior parte delle vicende della soap ruota proprio intorno alla Forrester Creations, la nota azienda di famiglia alla quale, in un modo o in un altro, tutti sono legati. Nelle recenti puntate italiane, la casa di moda sta vivendo una sorta di scontro generazionale.

Da un lato i nuovi volti della Forrester, come Hope o Thomas, le cui collezioni riscuotono sempre più successo, dall’altro Eric Forrester, fondatore e perno assoluto dell’azienda da oltre 30 anni. Una dicotomia che darà vita a diverse discussioni, come già avvenuto tra Eric e Ridge negli scorsi episodi, ma tutto finirà in secondo piano quando sulla famiglia di stilisti si abbatterà una terribile diagnosi: uno dei Forrester scoprirà di essere affetto da una patologia gravissima, che lo ridurrà in fin di vita.

Beautiful anticipazioni: protagonista gravemente malato, dramma per i Forrester

Lo scontro tra Eric e Ridge si fa acceso: il primo è stanco di non essere più considerato come parte attiva della Forrester Creations poiché ha ancora l’energia per lavorare. Nei recenti episodi di Beautiful in onda su Canale 5, però, Eric Forrester ha manifestato alcuni sintomi, apparentemente innocui, che hanno reso difficile la creazione di nuovi disegni. Il patriarca dei Forrester sta facendo i conti con dei tremori alle mani sempre più frequenti, che ha inizialmente associato ad un’artrite. La verità, però, è un’altra.

Col passare dei giorni, Eric accuserà malesseri sempre più forti e i suoi sintomi peggioreranno notevolmente. L’uomo farà di tutto per ignorare le sue sensazioni e continuerà a mostrarsi forte e volenteroso, ma tutto cambierà quando arriverà a perdere i sensi, per ben due volte, nel suo ufficio. Donna, infatti, costringerà Eric a sottoporsi ad una visita e chiamerà personalmente il dottor Colby, che raggiungerà i Forrester in azienda.

Il medico consiglierà nuovamente ad Eric di ricoverarsi in ospedale, ma lo stilista si opporrà, esprimendo il desiderio di voler continuare a lavorare per la nuova collezione, l’unica cosa che lo fa sentire vivo. Dopo alcuni esami e controlli, però, arriverà la diagnosi del dottor Colby che sarà terribile: il Forrester scoprirà che gli restano soltanto sei mesi di vivere.

Eric è infatti affetto da una seria malattia cerebrovascolare, che gli provoca degli attacchi ischemici transitori. Una doccia fredda per il patriarca dei Forrester, che però non mollerà. L’uomo sarà deciso a continuare ad occuparsi del suo lavoro fino alla fine e inviterà Donna e RJ, gli unici a conoscere la verità, di mantenere il segreto circa il suo stato di salute.