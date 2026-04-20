Elodie pazzesca, il suo look incredibile, ma il taglio di capelli come possiamo replicarlo?

Ci sono ritorni che non si annunciano: accadono, e basta. Elodie è salita di nuovo sul palco insieme a Marracash, suo ex, e quel passaggio ha avuto l’effetto delle cose che arrivano “pulite”: niente proclami, niente sovrastrutture, solo due percorsi che si incrociano davanti a un pubblico che sa benissimo cosa significa vedere certe distanze ridursi, anche solo per una canzone.

Il punto non è chiedersi “perché” o costruire un retroscena a tutti i costi: il punto è che, quando succede, cambia l’aria. Perché un palco non è mai neutro e, quando ci torni con qualcuno che appartiene al tuo passato, diventa inevitabilmente anche una dichiarazione di controllo sul presente.

E in un tempo in cui tutto è commento, l’impressione è che qui abbia parlato più il gesto della narrazione: un incastro veloce, preciso, che non chiede interpretazioni obbligatorie ma ti costringe a guardare.

Elodie oggi: una donna che non chiede più il permesso

Negli anni Elodie è cambiata tanto, ma non nel modo in cui lo raccontano le etichette. Non è “diventata” qualcosa: si è presa spazio, lo ha reso stabile, e ci ha costruito sopra un’identità che regge qualsiasi lente, anche la più spietata. È questo che la rende, oggi, una delle figure più magnetiche della scena: l’idea di una bellezza che non è solo estetica, ma gestione del corpo, del linguaggio, della presenza.

È una bellezza che non chiede scuse, non chiede conferme, non cerca l’approvazione: sta lì e basta. E quando una donna arriva a quel punto, cambia anche la percezione di chi guarda, perché ti dà la sensazione netta che niente sia casuale. Non la trasformazione da copertina, ma la trasformazione da palco: quella che si vede nei dettagli, nel modo in cui sta ferma, nel modo in cui entra in una stanza, nel modo in cui non deve dimostrare più nulla per essere credibile.

Il taglio e il colore: come si chiamano e perché li copieranno in estate

Il look che sta sfoggiando in questo periodo ha una grammatica precisa. Il taglio si chiama lob, cioè long bob: un caschetto lungo, pulito, ma morbido, con punte che restano vive e una linea che incornicia senza irrigidire. Il colore è un castano moka, profondo e pieno, con riflessi scuri che prendono luce senza mai diventare “troppo” o virare in modo artificiale. Ed è proprio questo il motivo per cui, nell’estate 2026, lo vedrai replicato ovunque: perché funziona con la pelle abbronzata, perché non chiede styling aggressivi, perché regge caldo e umidità, perché sta bene sia con il denim che con un abito da sera.

È un look che non ti tradisce: fa scena, ma resta portabile. E quando un taglio e un colore riescono a fare entrambe le cose, diventano automaticamente tendenza.