Salopette, il capo che torna a dominare l’estate 2026 (e non è più solo da lavoro)

Qualcuno le chiamava “tute da lavoro”, altri le ricordano sui banchi di scuola negli anni Novanta. Oggi, dopo anni di oblio, le salopette sono tornate. E non si tratta di un revival nostalgico, ma di una vera e propria conquista.

Nell’estate 2026, questo capo ha dimostrato di saper fare molto più che resistere ai colpi di una giornata in officina. Si è trasformato, si è fatto morbido, leggero, quasi elegante. Lo si vede in città, al parco, persino in spiaggia. Il merito è di un mix vincente: la nostalgia degli anni ’90, la ricerca di comfort e la spinta verso materiali sostenibili. Le passerelle l’hanno consacrata, lo street style l’ha adottata, e le donne l’hanno riscoperta con entusiasmo.

Tessuti leggeri e tagli morbidi per affrontare il caldo

La salopette dell’estate 2026 ha poco a che vedere con quella pesante e ruvida di una volta. Il denim rimane, certo, ma con lavaggi chiari e tonalità slavate che sembrano sbiadite dal sole. Accanto a lui, però, sono spuntati tessuti nuovi: lino e cotone, traspiranti e freschi, perfetti per le giornate più calde. Le linee si sono fatte più morbide, i tagli più rilassati.

Il fit baggy degli anni ’90 è tornato, ma con un tocco moderno: vestibilità wide-leg, bretelle regolabili, e una cura per i dettagli che prima non c’era. I colori, poi, si sono rinnovati. Accanto al classico blu, ecco il beige, il sabbia, il verde oliva, il bianco sporco. Toni naturali che si abbinano a tutto e che non temono il caldo.

Come indossarla senza paura (e senza sbagliare)

Il bello della salopette è che non chiede grandi sforzi. Con una semplice t-shirt bianca e un paio di sandali piatti, si va dal mercato all’aperitivo. Con una blusa leggera a fiori, si conquista la cena informale. Le sneakers la rendono urbana, i sandali con zeppa la fanno sembrare quasi elegante.

L’unico accorgimento è non esagerare con gli accessori. Una cintura per sottolineare il punto vita, un cappello di rafia per il sole, una borsa a tracolla in fibra naturale. Il resto lo fa la leggerezza del tessuto. La salopette non è solo un capo, è un modo di abitare l’estate. E quest’anno, sembra proprio che abbia trovato la sua strada.