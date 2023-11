Beautiful spoiler su Eric: il colpo di scena è sconvolgente

Nuovo colpo di scena sconvolgente su Eric Forrester: ecco cosa ci fanno sapere le anticipazioni riguardo lo stilista.

Prosegue con grande successo la messa in onda pomeridiana di Beautiful. Le anticipazioni della soap ci fanno sapere che nei prossimi episodi ci saranno grandi colpi di scena che lasceranno i fan senza parole. In particolar modo la trama si concentrerà su Eric Forrester.

Negli Stati Uniti è la settimana del Ringraziamento e le condizioni del Forrester senior diventano sempre più allarmanti. Tutti sanno che sta morendo ma nello stesso tempo fingono di non saperlo. Eppure qualcuno deciderà di aiutarlo. Vediamo insieme cosa raccontano le anticipazioni.

Anticipazioni Beautiful: tutti in ansia per la sorte di Eric Forrester

Nuovi grandi colpi di scena attendono i fan di Beautiful. Purtroppo Ridge, Donna e Brooke ormai sono a conoscenza della grave malattia di Eric e temono che gli altri componenti della famiglia possano rendersene conto. Tra queste persone potrebbero esserci Bridget e i suoi fratelli. Infatti, per il giorno del ringraziamento è attesa proprio la ragazza e pare che il giovane Forrester e sua moglie sembrano intenzionati a raccontarle la verità.

Quel che è certo è che, se verrà informata, la dottoressa non rimarrà con le mani in mano e subito si metterà all’opera per trovare una soluzione a ciò che sta accadendo a suo padre. E a darle una mano potrebbe esserci Finn, anche lui esperto nella materia.

Spoiler: Bridget e Finn cureranno Eric?

Purtroppo le anticipazioni americane ci fanno sapere che le condizioni di Erc peggioreranno quindi è ovvio che tutti si aspettano un’uscita di scena clamorosa. La paura di Ridge è che gli altri membri della famiglia possano scoprire le reali condizioni dell’uomo. Tra questi c’è sicuramente Bridget attesa per il ritorno alla festa di Ringraziamento. Il Forrester però sa che la ragazza essendo dottoressa potrebbe aiutare il padre e magari trovare una cura.

Il medico inoltre potrebbe chiedere aiuto a Finn, anche lui specialista. I due infatti potrebbero unire le forze e riuscire davvero a trovare qualcosa che aiuti il Forrester a combattere la sua malattia e forse anche a guarire. Negli ultimi giorni non sono trapelate ulteriori notizie sulla morte del Forrester e su come andranno le cose. Quindi è possibile che i due potrebbero aver trovato già la giusta cura per lo stilista. Per scoprirlo però non ci resta altro che attendere nuovi aggiornamenti.