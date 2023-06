Beautiful anticipazioni: Steffy ricorda tutto, Sheila prende una drastica decisione

Secondo le anticipazioni di Beautiful delle prossime puntate Steffy ricorderà tutto della sparatoria e della morte di Finn. Cosa deciderà di fare Sheila?

Steffy vs Sheila: è una storia che non si è ancora conclusa e i telespettatori di Beautiful lo sanno molto bene. La Forrester si è risvegliata dal coma con una leggera amnesia ma i ricordi, a poco a poco, stanno tornando, sempre più nitidi. Una buona notizia per la famiglia di Steffy ma terribile per la Carter. La figlia di Ridge ricorderà tutto della sparatoria avvenuta nel vicolo de Il Giardino?

Ricordiamo che Finn ha perso la vita proprio in seguito alla ferita riportata in quell’occasione, a causa della sua madre biologica. Al momento, però, nessuno conosce la verità a parte Sheila. E Steffy, che pur avendola dimenticata per un po’, la custodisce nei suoi pensieri. Sheila ha ucciso Finn, suo marito: come reagirà la Forrester quando finalmente ricorderà e, soprattutto, cosa deciderà di fare Sheila? Ecco gli spoiler.

Beautiful anticipazioni, per Sheila è finita: Steffy ricorda che è stata lei ad uccidere Finn

Le bugie di Sheila hanno le ore contate. Nelle prossime puntate di Beautiful, Steffy apparirà meno confusa e riuscirà a ricordare sempre più dettagli della sparatoria a Il Giardino. Finché non avrà davanti ai suoi occhi lei, la colpevole di tutto quello che è accaduto, Sheila Carter. Ridge e Taylor saranno sconvolti davanti alla rivelazione della ragazza e si renderanno conto una volta per tutte della pericolosità di Sheila.

Quest’ultima entrerà in crisi quando realizzerà che Steffy sta man mano riacquisendo i ricordi, ma non si aspetta che la Forrester le tenderà una vera e propria trappola. Il piano di Sheila è quello di fuggire via da Los Angeles, come racconterà anche a Deacon, ma ecco che Steffy metterà su un clamoroso inganno. La Forrester, pur avendo ricordato tutto, farà finta di nulla, per poter avere un faccia a faccia con la donna che le ha rovinato la vita ed evitare che fugga.

Con l’aiuto di Taylor, Steffy inviterà Sheila ad unirsi a loro, fingendo di aver intenzione di accoglierla in famiglia, dopo la sofferenza che anche lei ha dovuto patire per la morte del figlio. Un piano studiato nei minimi dettagli, quello della figlia di Ridge, che in realtà nutre un odio profondo per la sua nemica. Lo scontro tra le due è appena iniziato e i colpi di scena saranno tantissimi: Sheila riuscirà a sfuggire alla prigione anche questa volta?