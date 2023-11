Beautiful, anticipazioni clamorose dall’America: brutto episodio per Steffy

Le anticipazioni di Beautiful ci fanno sapere che per Steffy potrebbero arrivare nuovi risvolti: la sua vita potrebbe essere in pericolo.

Prosegue con grande successo la messa in onda pomeridiana di Beautiful. La soap opera americana continua a tenere incollati al teleschermo milioni di spettatori e grazie alle anticipazioni possiamo svelare cosa vedremo nelle prossime settimane.

Le ultime puntate americane di Beautiful hanno fatto davvero preoccupare i fan. Liam sembra aver perso completamente la testa per la sua ex moglie e i suoi atteggiamenti sembrano essere diventati davvero pericolosi. Ma cosa sta succedendo? Scopriamolo insieme e capiamo se lo Spencer avrà dei guai con la giustizia.

Anticipazioni Beautiful: Liam ossessionato da Steffy

Le anticipazioni di Beautiful ci fanno sapere che Liam piano piano diventerà davvero ossessionato da Steffy. Il suo unico pensiero sarà quello di proteggere la Forrester da Sheila e secondo lui l’unico modo per poterlo fare è quello di allontanarla per sempre dal marito Finn. Questo o ha promesso anche a Ridge anche se Steffy al momento sembra non avere nessuna intenzione di lasciare il compagno. Intanto, lo Spencer dopo il rifiuto della ex non sembrerà affatto preoccupato e continuerà a pensare come riconquistare la giovane stilista.

Lo Spencer, seduto dietro alla sua scrivania, comincerà a guardare un vecchio scatto che lo ritrae assieme a Steffy e che ha sostituto all’immagine di Hope. Un atteggiamento molto strano e possessivo che fa pensare a qualcosa di davvero spaventoso, un’ossessione insana.

Lo strano atteggiamento di Liam preoccupa: cosa combinerà questa volta lo Spencer?

Lo strano atteggiamento di Liam verso Steffy preoccuperà e non poco tutta la famiglia. Il ragazzo come ci fanno sapere gli spoiler non vorrà rinunciare alla sua ex fidanzata e di conseguenza tale desiderio potrebbe diventare una vera e propria ossessione. La domanda che tutti si chiedono adesso è se questo suo atteggiamento potrà causargli problemi sia a lui che a chi gli sta accanto.

Ma sopratutto se la sua ossessione diventerà una vera e propria follia. Inoltre, a questo bisogna aggiungere anche la reazione che potrebbe scatenare in Thomas, da sempre pronto a tutto a difendere la sorella minore. Il Forrester, che non ha alcuna simpatia per l’ex marito di Hope, potrebbe cacciare il suo lato oscuro e scatenare una guerra. Cosa succederà? Non ci resta altro che attendere i prossimi risvolti che porteranno una ventata di grandi novità per i telespettatori.