Beatrice, chi è la giovane attrice, fiamma di Stefano De Martino: ha avuto molti amori vip

Chi è la nuova fiamma di Stefano De Martino? La ragazza in questione si chiama Beatrice ed è già nota al mondo del gossip.

Quello di Stefano De Martino è senza ombra di dubbio uno dei volti più celebri in assoluto. Nell’ultimo periodo l’ex ballerino di Amici ha attirato parecchio l’attenzione, e non solo per i suoi successi in campo professionale. Tutti gli occhi sono puntati anche sulla vita privata di De Martino, sempre più spesso sotto le luci dei riflettori. Dopo le voci sulla presunta crisi con Belen Rodriguez, mai confermata o smentita dai diretti interessati, il conduttore avrebbe un nuovo flirt. Di chi si tratta?

La notizia ha subito fatto il giro del web, diventando virale in men che non si dica. Nell’ultimo periodo i fan della coppia di artisti hanno assistito a foto e gossip che vedono protagonisti sia De Martino che la Belen, ancora coinvolti in una crisi matrimoniale che non sembra trovare fine. Già qualche anno fa, infatti, in due si erano allontanati e solo di recente sono tornati insieme.

Ma è sul web che si con centrano di più le voci sulla celebre coppia di artisti. Se qualche settimana fa la Rodriguez è stata paparazzata in compagnia di Elio Lorenzoni, De Martino non ha perso tempo ad iniziare un nuovo flirt. Secondo quando riportato in un video su Tik Tok, la nuova fiamma del conduttore campano è una giovane ragazza, già nota al mondo dello spettacolo. Chi è?

Si tratta di Beatrice Vendramin, giovane attrice italiana dalla carriera più che promettente. Classe 2000, la ragazza vanta già un curriculum di tutto rispetto, grazie a successi collezionati in tenera età. Nota per essere stata il volto di Alex & Co. Negli anni l’attrice milanese ha recitato anche in pellicole di spessore tra cui Come diventare grandi nonostante i genitori e Non dirlo al mio capo 2.

Quello tra De Martino e la Vendramin sarebbe un flirt confermato, secondo quanto riportato anche da Cosmopolitan.com. La bella Beatrice però, non è un volto noto nel mondo del gossip. In passato, infatti, la ragazza ha collezionato diversi flirt con volti noti nel mondo dello spettacolo e non solo. Tra questi spicca il cantante Fred De Palma, con cui è stata fidanzata per ben 3 anni, e Giacomo Giorgio, l’attore di Mare Fuori. Secondo quanto riportato dal filmato su Tik Tok, i due sono stati avvistati insieme di recente, a conferma della crisi definitiva tra il conduttore e la showgirl argentina.