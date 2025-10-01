Vuoi sapere perché la batteria del tuo telefono dura sempre meno?

La batteria del tuo telefono dura sempre meno? Sai il perché? Non resta che scoprirlo e così non commetterai sempre gli stessi errori.

Capita spesso che la batteria del telefono si scarica facilmente e dura sempre di meno. È accaduto anche per uno smartphone nuovo che la batteria dura a lungo per poco, ma dopo qualche mese inizia a durare sempre di meno. Quali possono essere i motivi? Ti sveliamo gli errori che solitamente si commettono e che possono far scaricare la batteria dello smartphone in poco tempo.

La batteria del telefono si scarica sempre: i possibili motivi che ti lasceranno senza parole

Alzi la mano chi non si è mai ritrovato con il telefono scarico improvvisamente, è una bella scocciatura. Chissà perché proprio in quel momento il cellulare serve, non sempre si ha la possibilità di collegare il telefono ad una presa di corrente per ricaricarlo durante il giorno. Non sempre però ci si può fidare dell’indicatore della batteria, perché potrebbe scaricarsi il telefonino improvvisamente da un momento all’altro. È arrivato il momento di capire i motivi per cui la batteria del cellulare dura sempre meno.

Non solo in estate può accadere questo, ma anche in altre stagioni dell’anno. Bisognerebbe prendersi cura del proprio cellulare, quando fa molto caldo lo smartphone tende a surriscaldarsi e se accade spesso si potrebbe sollo danneggiare la batteria.

Le possibile cause dello scaricamento della batteria sono, non controllare mai le impostazioni della batteria, perché ci possono essere delle funzionalità che possono solo consumare la batteria, facciamo un esempio. La luminosità dello schermo troppo alta fa consumare la batteria in fretta, la retroilluminazione è la causa di un consumo elevato dell’energia. Quindi se si vuole aumentare l’autonomia del telefono sarebbe opportuno disattivare l’opzione di luminosità automatica e quindi andare ad impostare la luminosità manuale, sarebbe preferibile impostare al 45% è ottimale nella maggior parte delle occasioni. Non basta questo!

Ci sono delle App che possono causare un rapido esaurimento della batteria, perché continuano a funzionare in background o a controllare gli aggiornamenti che avvengono spesso. Sai cosa accade? Il cellulare si riscalda rapidamente, quindi l’app deve essere disinstallata.

È ovvio che la batteria duri poco se sono diversi anni che abbiamo lo smartphone, si deve fare spazio ad un cellulare nuovo. Tutte le connessioni attive possono far scaricare la batteria. Un po’ tutte noi abbiamo l’abitudine di lasciare attivo la posizione, il Bluetooth, il GPS e l’NFC e tutte quelle connessioni che messe insieme vanno a scaricare la batteria del cellulare. Quindi se vogliamo far durare a lungo la batteria del tuo cellulare disattiva tutte queste connessioni se non si usano. Attivarle solo quando occorrono.

Non solo, ci sono molti comportamenti quotidiani riducono la vita della batteria come usare sempre la ricarica rapida è comodissima, ma stressa le celle se usata di continuo. Sarebbe una buona abitudine non lasciare troppe app aperte chiuderle quando non servono. Ricorda di usare sempre caricabatterie originali, quelli adattati possono erogare corrente instabile.

Attenzione alle app dello smartphone, ne risente la batteria

Se il telefono si surriscalda spesso e la batteria si esaurisce rapidamente il motivo potrebbe essere un altro legato alle app, ai servizi in background o al software dello smartphone. Puoi chiedere consiglio ad un centro assistenza che potrebbe darti delle indicazioni dettagliate così da rimediare. Ci sono delle app che ti danno informazioni di quali app consumano più energia rispetto ad altre. Le app generalmente indicano sia quanta batteria sia stata consumata sia in che periodo di tempo, geniale no? In questo modo si può anche individuare le applicazioni che credevi di aver chiuso ma che funzionano anche in background.