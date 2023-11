Basta col ragù, meglio il sugo al tonno: facile, leggero e da perdere la testa per la sua bontà

Il sugo al tonno è un condimento facile e leggero, alternativo al solito ragù: si prepara in modo semplice e farà perdere la testa.

Tra i tanti condimenti che si possono usare per la pasta, un protagonista indiscusso e il ragù ma a volte non se ne può più di mangiare sempre le stesse cose o di proporlo ogni volta agli ospiti. Quando si è a corto di idee o si ha voglia di mangiare qualcosa di altrettanto gustoso e buonissimo, oltre che semplice da preparare, può venire in soccorso un ingrediente che si utilizza spesso in cucina: il tonno.

Con il tonno si può preparare un sugo, perfetto condimento per la pasta, adatto a pranzi e cene quotidiane in cui non si sa mai cosa preparare. Per realizzarlo ci vuole davvero poco tempo ma il risultato è da perdere la testa per la sua bontà.

Come preparare il sugo al tonno, facile e leggero

Il sugo al tonno si prepara con pochi ingredienti e in massimo mezz’ora, quindi anche quando si è a corto di tempo ma non si vuole rinunciare alla pasta. È un’alternativa gustosa al classico ragù o ad altri condimenti più elaborati. Per un risultato da leccarsi i baffi, l’attenzione va posta sulle materie prime che devono essere di alta qualità.

Per preparare il sugo al tonno occorreranno:

120 g di tonno sott’olio

250 g di polpa di pomodoro

1 spicchio d’aglio

un paio di acciughe (facoltative)

olio extravergine d’oliva

sale

Procedimento:

In un pentolino far rosolare lo spicchio d’aglio in due cucchiai di olio extravergine d’oliva. Aggiungere la polpa di pomodoro, salare e mescolare. Far cuocere a fuoco dolce per circa 15 minuti. Scolare il tonno dal suo olio e lasciarlo sgocciolare per far perdere altro olio in eccesso. Ridurre il tonno a pezzetti, togliere lo spicchio d’aglio e unire il pesce al sugo di pomodoro, mescolando il tutto e facendo cuocere per altri 5 minuti. Aggiungere le acciughe spezzettate che daranno ancora più sapore al piatto. Mescolare e cuocere fino a quando le acciughe si saranno sfaldate. Aggiungere due cucchiai di olio e mescolare ancora. Il sugo è pronto per condire la pasta, idealmente un formato di pasta corto come le penne o i fusilli ma ciò non toglie che si possano usare anche degli spaghetti o delle pappardelle.

Il tonno nell’immaginario collettivo è un alimento “da fame”, usato dagli studenti fuorisede per prepararsi un piatto per “sopravvivere” e di poche pretese. In realtà questo ingrediente si presta a tantissime ricette gustose come questo sugo.