Basta carote alla julienne: con un pizzico di curcuma prepari un contorno gustosissimo!

Stanca delle solite carote alla julienne? Preparale in questo modo: con un pizzico di curcuma darai vita ad un contorno gustosissimo!

Le carote fanno parte degli ortaggi che non possono mai mancare nelle case degli italiani. Possono essere mangiate sia cotte che crude. Le prime possono essere utilizzate per creare un delizioso contorno, o semplicemente un delizioso secondo (magari unite all’uovo) per la sera; le seconde invece possono essere mangiate, in questo modo, durante la mattinata o il pomeriggio, come spuntino. Tra le ricette più famose per cuocere le carote troviamo quelle alla julienne.

Se però ormai siete stanche di questa modalità di cottura, è bene cambiare ed essere aperti a nuove esperienze e a nuove ricette. Vediamo insieme come preparare un contorno gustosissimo utilizzando solo un pizzico di curcuma: sarà delizioso!

Prepara un contorno gustosissimo, altro che carote alla julienne!

Solitamente, quando si decide di preparare un contorno delizioso per la cena, si pensa spesso alle carote alla julienne. Tagliate in questo modo e servite in tavola, sono buonissime, ma anche veloci da preparare: non richiedono grande impegno da parte di chi li prepara, nessun tipo di dispendio economico e soprattutto un unico ingredienti. Ma, a lungo andare, tutto ciò stanca e si desidera mangiare le carote in un altro modo.

Per questo motivo abbiamo deciso di proporvi una nuova ricetta che ha come protagonista le carote, ma non solo. A far compagnia a quest’ultime troviamo anche la curcuma. Deliziose solo a pensarci! Vediamo di seguito la ricetta.

Ingredienti:

6 carote

60 g di parmigiano

olio evo

sale

1/2 cucchiaino di curcuma in polvere

pepe macinato

Preparazione:

Per prima cosa laviamo per bene le carote, in modo da eliminare i residui di terreno sulla loro buccia. Tagliamole in due parti, al centro, ed eliminiamo le estremità. Prendiamo una teglia abbastanza grande e rivestiamola con della carta da forno. Sulla base di quest’ultima aggiungiamo un po’ di olio evo e il parmigiano. Lasciamo che venga un po’ assorbito dall’olio e aggiungiamo il sale, il pepe e la curcuma (ovviamente le dosi sono a vostro piacimento a seconda dei vostri gusti). Infine, fatto tutto ciò, aggiungiamo le carote, adagiandole l’una accanto all’altra. Mettiamo in forno la nostra teglia, a 180° per circa 20-25 minuti. Spegniamo, tiriamo fuori la teglia e serviamo in tavola.

Noterete subito che l’olio ed il parmigiano hanno creato un sughetto davvero buonissimo, che può essere utilizzato per condire le carote. Serviamo in un vassoio e portiamo al centro della tavola: sarà un contorno spettacolare!