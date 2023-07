Barbara D’Urso lontana dalla tv ritrova il sorriso: la foto con Nunzia diventa virale

Barbara D’Urso è tornata a sorridere dopo l’amarezza degli ultimi giorni. Lo scatto della conduttrice napoletana ha rassicurato i fan, facendo il boom di like in poco tempo.

Pare che Barbara D’Urso sia riuscita a sorridere di nuovo dopo quanto le è accaduto con Mediaset. La conduttrice napoletana si era detta molto delusa e amareggiata per quanto successo. Ma di recente, al fianco di Nunzia, ha ritrovato la serenità.

Da settembre non sarà più alla conduzione di Pomeriggio Cinque, un grande cambiamento per lei che conduceva questo programma da anni. Ora bisognerà comprendere quale sarà il suo futuro in tv. Per adesso si gode le vacanze e l’incontro con Nunzia le ha ridato il sorriso.

Barbara D’Urso dopo la delusione torna a sorridere, lo scatto fa il boom di like

Barbara D’Urso ha iniziato le sue vacanze. La conduttrice napoletana ha lasciato Milano per dirigersi a Bari, non si sa se avesse impegni di lavoro o se sia stato un viaggio di piacere, ad ogni modo ha incontrato Nunzia ed è tornata a sorridere.

Come si vede dall’immagine, Barbara appare solare come non mai: l’abbraccio di una sua grande fan l’ha riempita di gioia. “Con la mitica Nunzia vi abbraccio ricordando la fantastica giornata a Bari vecchia con le mie amiche casalinghe” queste le parole della D’Urso. Sembrerebbe che la conduttrice abbia incontrato il suo pubblico che l’ha riempita d’affetto.

Una grande dimostrazione per lei che da poco ha appreso la decisione di Mediaset di levarle la conduzione di Pomeriggio Cinque. È stato un addio amaro quello della conduttrice, che ha spiegato come non si aspettasse assolutamente una simile decisione. Lei ha un contratto con Mediaset fino a dicembre 2023, ma con molta probabilità non ci saranno nuovi programmi nelle reti del Biscione.

Il rapporto con l’azienda, stando alle parole utilizzate dalla D’Urso in un’intervista per Repubblica, non si è concluso nel migliore dei modi. È tale la delusione della conduttrice che non ci sarebbero i presupposti per andare avanti. Ora bisognerà capire cosa farà con l’inizio del 2024, momento in cui non sarà più vincolata con Mediaset e potrà essere libera di iniziare una nuova esperienza.

Siamo sicuri che non si fermerà: la D’Urso è una donna che ama essere sempre attiva, per cui potrebbe già essere a lavoro – in modo ufficioso – per nuovi progetti. Non ci resta che aspettare per caprie dove rivedremo l’amata conduttrice napoletana, o meglio, su quale canale.