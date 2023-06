Barbara D’Urso il suo stile ‘city-pigiama’ è il must have di quest’anno: la conduttrice detta nuovamente la moda

Barbara D’Urso lancia la moda del ‘city-pigiama’. La conduttrice napoletana detta tendenza quest’estate: è lei la vera regina di stile ed eleganza della bella stagione.

Barbara D’Urso quest’estate si sta scatenando con i look più originali. La bella conduttrice napoletana detta le tendenze della stagione con i suoi outfit. Il suo stile ‘city-pigiama’ è da dieci e lode.

Pronta a partire ‘per uno dei suoi piani’ come lei stessa ha detto, ha scelto di vestirsi in un modo davvero unico, un mix tra comodità ed eleganza che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Barbara D’Urso: la regina di stile di quest’estate, l’ultimo look colpisce tutti

Barbara D’Urso ha condiviso alcune immagini mentre era in partenza per una meta che non ha reso nota. Ha parlato di ‘nuovi piani’ ma non si sa dove sia diretta. A colpire più di ogni altra cosa è stato il look da viaggio della conduttrice che ha lanciato subito una moda.

Come si vede dalle immagini la D’Urso ha scelto per l’occasione un abito city-pigiama, un look comodo ma molto elegante, impreziosito poi dalla scelta delle scarpe: un paio di decolleté fucsia che riprendevano la tinta dei disegni del completo.

Camicione a giacca un po’ largo su un pantalone morbido a sigaretta, il modello del completo di Barbara D’Urso è proprio quello di un pigiama, ma in realtà è un outfit ricco di charme. Solo la conduttrice napoletana poteva coniugare la comodità di un capo utilizzato per coricarsi con l’eleganza di un completo di alta moda.

Il risultato? Un look unico nel suo stile. Barbarella come sempre riesce a sorprendere i suoi fan con la sua classe. È lei la regina indiscussa dell’estate per ciò che attiene gli outfit più originali e di classe. La conduttrice napoletana si prepara a vivere le vacanze dopo una stagione televisiva intensa.

L’anno prossimo è stata confermata nuovamente la sua presenza su Canale 5, non si sa però se le daranno anche un altro programma. Si era detto, infatti, che la D’Urso aveva il desiderio di una trasmissione in prima serata e, secondo i rumors, un possibile rifiuto l’avrebbe potuta allontanare dalle reti del Biscione.

Le indiscrezioni di un addio di Barbara D’Urso a Mediaset però non hanno trovato conferma mentre invece la sua presenza su Canale 5 anche per la prossima stagione tv sì. Dopo l’estate la conduttrice tornerà in onda e anche in quell’occasione ci sorprenderà con look strepitosi.