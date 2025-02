Bando borsa di studio Amazon da 18.000 euro, requisiti e come partecipare

Amazon annuncia l’apertura dei bandi per la candidatura alla settima edizione di “Amazon Women in Innovation”, ecco tutte le informazioni utili.

Si è ufficialmente aperto il bando Amazon che offre un finanziamento di 18.000 euro in tre anni, quest’anno è la settima edizione della borsa di studio, vediamo i dettagli.

C’è tempo fino a marzo per presentare la propria candidatura, ma andiamo a vedere di seguito con precisione i requisiti e come fare per partecipare all’iniziativa.

Le università coinvolte

Per incentivare la presenza di donne in facoltà STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), Amazon annuncia l’apertura dei bandi per la candidatura alla settima edizione di “Amazon Women in Innovation”, il progetto che assegna borse di studio a studentesse che frequentano uno degli atenei italiani sotto elencati.

Gli atenei che sono coinvolti in questa iniziativa sono il Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino, l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, l’Università degli Studi di Cagliari,l’Università Federico II di Napoli, l’Università degli Studi di Catania e l’Università degli Studi di Palermo.

Amazon Women in Innovation, i requisiti

È stata quindi indetta la settima edizione di Amazon Women in Innovation Bursary, il progetto che assegna borse di studio a sette studentesse universitarie in altrettante Università italiane. Dal 2018 questa iniziativa ha supportato 26 studentesse.

Ed ecco quali sono i requisiti necessari per poter presentare la domanda e partecipare al bando. Possono variare da Ateneo ad Ateneo, quindi è sempre meglio fare riferimento ai singoli bandi. Qui di seguito facciamo alcuni esempi.

Presso il Politecnico di Milano potranno presentare la propria candidatura tutte le studentesse immatricolate per la prima volta all’a.a. 2024/2025 al Corso di laurea in Ingegneria Matematica e in Ingegneria Informatica che abbiano conseguito almeno 20 CFU – con una media ponderata non inferiore a 24/30. La scadenza del bando è il 28 marzo 2025.

All’Università degli Studi di Roma Tor Vergata possono concorrere all’assegnazione della Borsa di studio le studentesse che alla data di scadenza del bando risultino immatricolate per la prima volta all’a.a. 2024/2025 al Corso di Laurea in Ingegneria Informatica oppure al Corso di Laurea in Ingegneria di Internet presso, abbiano conseguito e regolarmente verbalizzato almeno 18 CFU, utili al conseguimento del titolo con una media degli esami non inferiore a 25/30. La scadenza del bando in questo caso è il 21 marzo.

Essendo il bando un progetto che coinvolge sette Università, ci saranno sette vincitrici. Ogni studentessa che vincerò il bando beneficerà di un finanziamento di 6.000 euro all’anno per 3 anni e di un percorso di mentorship dedicato, che prevede l’affiancamento di una manager Amazon.

Amazon Women in Innovation è una delle numerose iniziative supportate da Amazon con l’obiettivo di formare 200.000 studenti e studentesse in ambito STEM entro il 2026, anche per abbassare il divario che c’è tra stipendi di donne e uomini, annunciato a settembre dello scorso anno, questo impegno vede coinvolte le scuole secondarie di primo grado, di secondo grado, le università, i corsi post-diploma e formazione professionale.