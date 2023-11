Ballando con le stelle, cachet dei concorrenti: quanto guadagnano?

Quanto guadagnano i concorrenti di Ballando con le stelle? Sembra proprio che la cifra del loro cachet sia davvero molto alta. Scopriamola.

Manca davvero pochissimo tempo alla messa in onda della nuova puntata di Ballando con le stelle, lo show del Sabato sera di Rai Uno, condotto da Milly Carlucci, che nonostante il passare del tempo, continua a essere uno degli appuntamenti di punta a cui gli italiani non hanno nessuna intenzione di rinunciare.

Eppure il motivo per cui torna al momento al centro dell’attenzione ha a che fare con una curiosità che riguarda proprio i concorrenti in gara, gli stessi che ogni settimana preparano un nuovo ballo insieme ai ballerini professionisti e gli stessi che ogni settimana rischiano anche di essere eliminata. Conoscete il cachet dei vip che gareggiano? Intorno a questa domanda ci sta davvero tanto interesse: ebbene anche se non c’è mai stata una comunicazione ufficiale rispetto ai guadagni, pare che la cifra non sia per niente un mistero. Ma entriamo nel merito della questione.

Ballando con le stelle, i guadagni dei concorrenti sono molto alti

Come detto prima, non esiste una cifra ufficiale che la Rai ha reso nota e che riguarda appunto il cachet dei concorrenti vip in gara, eppure da alcune indiscrezioni che circolano sul web, pare che anche basandoci su i compensi delle edizioni passate, il cachet dei concorrenti in gara sia di 30 mila euro a puntata.

Ovviamente pare che la cifra non sia fissa e non sia la stessa per tutti i partecipanti, sembra infatti che 30 mila euro sia il tetto massimo ma che poi la cifra di per se possa salire o scendere a secondo del personaggio in questione, senza contare il fatto che tutto chiaramente varia in base alla fama del concorrente e agli accordi che quest’ultimo prende con la produzione. Stesso discorso sembra valere anche per la giuria che ormai da molti anni è formata sempre dalle stesse cinque persone: pure per loro esiste questo compenso massimo che però poi varia a seconda della fama del giurato stesso e così via.

Detto questo, tra poche ore andrà in onda una nuova puntata dello show di Rai Uno: anche in questa puntata oltre ad assistere ad una nuova eliminazione e un nuovo ballo di puntata per tutti i concorrenti in gara, siamo certi che non mancheranno i colpi di scena: gli stessi a cui da anni il pubblico è abituato.